El exmarido de la presentadora argentina Julieta Prandi condenado a 19 años por violación

3 minutos

Buenos Aires, 13 ago (EFE).- La Justicia argentina condenó este miércoles a Claudio Contardi, exesposo de la presentadora de televisión Julieta Prandi, a 19 años de prisión con detención inmediata por violación y violencia económica, entre otros delitos.

“No fui violada una vez, sino infinidad de veces”, declaró Prandi durante el juicio. Hoy, tras conocerse la sentencia, la actriz, modelo y conocida presentadora consideró que este caso «va a ser un antes y un después en la Justicia».

El Tribunal Oral en los Criminal N°2 de Zárate-Campana declaró a Contardi culpable del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado» que provocó un grave daño en la salud mental de la víctima por hechos violentos reiterados.

Prandi, que había denunciado a su exmarido por violación, violencia psicológica, violencia económica y amenazas, dijo este miércoles: «Hoy empiezo a vivir».

A lo largo del juicio, la presentadora detalló la forma en la que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y despojada de sus recursos económicos por el padre de sus dos hijos.

La violencia sexual, afirmó, comenzó en 2015, tras el nacimiento de su segundo hijo.

Entre los profesionales que respaldaron su relato se encuentran el psiquiatra Rafael Herrera Milano, la psicóloga Flavia Crupi y la perito psicóloga Bárbara Tomasicci, quienes coincidieron en que la denunciante sufrió violencia física, sexual, psicológica y patrimonial por parte de Contardi.

“No se trata de dinero o de todo lo que el me sacó, que fue todo. Trabajo desde que tengo 15 años. Todo lo que se compró lo hizo con mi plata. No quiero un palacio, no quiero nada. Solo justicia, es lo único que pido. Me robó casi 20 años de vida”, había declarado Prandi durante el proceso.

Amigos íntimos y familiares de la denunciante relataron el cambio drástico del estado de ánimo de Prandi mientras duró su convivencia con Contardi.

El único testigo presentado por la defensa fue Ángel Orlando Peloso, encargado de seguridad del barrio privado donde residía la pareja, que dijo no haber advertido situaciones inusuales durante los controles de acceso a la propiedad.

Al solicitar una pena de 20 años de prisión para el acusado, el fiscal Christian Fabio consideró como agravantes la duración en el tiempo de los abusos y el daño psíquico y físico producido que, según afirmó, persiste en la actualidad e impacta en los hijos de la pareja.

“Abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de ella. Ejerció violencia psicológica diciendo que era su mujer y que era su obligación mantener relaciones sexuales”, sostuvo Fabio.

El fiscal mencionó, además, que Contardi se negó a ser sometido a un informe pericial psicológico.

Contardi rechazó durante el juicio todos los cargos y afirmó que fue víctima de una campaña mediática.

«Nunca abusé de ella sin su consentimiento», expresó ante la Justicia, con una formulación que fue calificada de escandalosa por la opinión pública.

Tras conocerse el veredicto, el abogado defensor de Prandi manifestó ante la prensa que “esto es un caso bisagra para todas las mujeres que sufren situaciones de este tipo”. EFE

fpe/erm/psh