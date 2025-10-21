El exmilitar uruguayo Troccoli suma otra cadena perpetua en Italia por tres asesinatos

1 minuto

Roma, 21 oct (EFE).- El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, encarcelado en Italia por sus crímenes en el marco de la Operación Cóndor, fue condenado este martes a cadena perpetua en Roma por el asesinato y desaparición de tres personas en la década de 1970.

La jueza del Tribunal Penal de Roma, Antonella Capri, ha dictado la segunda cadena perpetua para este represor, que ya cumple otra en Nápoles tras ser juzgado en Italia, según confirmaron a EFE fuentes del proceso.

Troccoli (Montevideo, 1947) fue durante la dictadura uruguaya (1973-1985) un torturador del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) y en 2007 logró escapar de la justicia de su país para refugiarse en Italia, valiéndose de su doble nacionalidad. EFE

