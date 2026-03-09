El exministro socialista António José Seguro jura como nuevo presidente de Portugal

1 minuto

Lisboa, 9 mar (EFE).- El exministro socialista António José Seguro juró este lunes el cargo como nuevo presidente de Portugal sobre la Constitución del país y ante la unicameral Asamblea de la República, por lo que toma el relevo del conservador Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en el poder.

«Juro por mi honor que desempeñaré fielmente las funciones en las que soy investido y defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República portuguesa», dijo Seguro en un acto en el Parlamento, al que asiste el rey Felipe VI de España. EFE

