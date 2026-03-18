El expresidente francés Sarkozy niega actos «de corrupción» en su juicio en apelación por el financiamiento libio de su campaña

afp_tickers

2 minutos

El expresidente francés Nicolas Sarkozy afirmó el martes que no cometió ningún «acto de corrupción», en su primera declaración en el juicio de apelación sobre las acusaciones de financiamiento libio de su campaña presidencial de 2007.

El ex jefe de Estado (2007-2012) se convirtió el año pasado en el primer exmandatario francés encarcelado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el primero de un país miembro de la Unión Europea, tras su condena en primera instancia a cinco años de cárcel por asociación para delinquir.

Encarcelado el 21 de octubre de 2025 en la prisión parisina de la Santé ante las cámaras del mundo entero, Sarkozy obtuvo su liberación bajo control judicial tres semanas más tarde.

Su proceso en apelación, junto a otros nueve acusados, se llevará a cabo hasta el 3 de junio, y unos meses después será la deliberación del juicio.

En este caso político-financiero con muchas ramificaciones, que comenzó en 2011, el ex líder de la derecha francesa es acusado de intentar financiar con fondos secretos de Libia pertenecientes al dictador Muammar Gadafi su campaña presidencial victoriosa de 2007, lo que siempre negó.

En primera instancia, el tribunal correccional lo absolvió de tres de las cuatro infracciones por las que fue juzgado.

Los jueces consideraron que el financiamiento libio de la campaña electoral de 2007 no quedó establecido, pese al envío corroborado de 6,5 millones de euros por Libia en enero y noviembre de 2006. Para los magistrados, no se aportó pruebas de que esos fondos aterrizaron efectivamente en las cajas de la campaña que llevó a Sarkozy a la presidencia.

Sin embargo, consideraron que el expresidente dejó a sus más cercanos colaboradores, Claude Guéant y Brice Hortefeux, hacer las gestiones en ese sentido con el poder libio en encuentros secretos que ellos tuvieron en Libia a fines de 2005 con un allegado de Gadafi, buscado por la justicia francesa.

ng/asl/swi/def/thm/eg/meb