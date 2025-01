El expresidente Mesa declina su candidatura para las elecciones generales en Bolivia

4 minutos

La Paz, 24 ene (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) anunció este viernes que no será candidato en las elecciones generales previstas para agosto próximo y auguró que el próximo mandatario del país saldrá del bloque opositor del que forma parte junto a otros líderes.

«He decidido no presentarme como candidato a la presidencia del Estado y lo hago con plena convicción y con plena decisión porque creo que ese no es el rol que hoy me toca», señaló Mesa en un video difundido en sus redes sociales.

El también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) hizo un repaso por su medio siglo de trayectoria como historiador, periodista y político.

Valoró el «aporte significativo a la política boliviana» que, a su juicio, supuso la creación de CC porque mediante esa fuerza opositora se promovió la «renovación generacional», el «compromiso ético» y un «compromiso indisoluble con la democracia».

Mesa consideró que cumplió «una tarea importante en el escenario de la política boliviana» y que este año el país estará ante el «reto significativo» de «construir una Bolivia no solamente mejor, sino transformada».

El expresidente señaló que su tarea continuará «en la responsabilidad del liderazgo» de CC hasta la conclusión de la actual legislatura el 8 de noviembre de este año, cuando se prevé que tome juramento el nuevo Gobierno que se elija en las urnas en agosto.

También expresó su «más profundo respeto y adhesión» a la Unidad de la Oposición Democrática Boliviana, el bloque que conforma junto a otros líderes, de entre quienes confió en que «saldrá el próximo presidente de la nación para bien de Bolivia».

Carrera política

Carlos Mesa fue vicepresidente del país en la segunda gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y asumió la Presidencia tras su renuncia en medio de la revuelta social conocida como el «octubre negro».

En 2019 enfrentó a Evo Morales (2006-2019) en las elecciones generales celebradas en octubre, en las que el entonces presidente fue proclamado ganador inicialmente, pero que fueron anuladas después por las denuncias de un fraude electoral a su favor.

Las denuncias surgieron por la paralización de la transmisión de resultados preliminares por casi 24 horas y el posterior cambio de tendencia en la votación que descartó una segunda vuelta entre Morales y Mesa.

Esto desató protestas ciudadanas que terminaron en la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmase que hubo irregularidades en los comicios.

El oficialismo asegura que Morales fue víctima de un golpe de Estado, pero sus detractores rechazan esa acusación que fue llevada a estrados judiciales a instancias del MAS.

Mesa volvió a presentarse en los comicios de 2020, en los que ganó la presidencia el exministro de Economía de Morales, Luis Arce.

Bloque opositor

Tras años sin lograr unirse para las elecciones, en diciembre pasado nació la Unidad de la Oposición Democrática Boliviana, un bloque conformado por Mesa, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), el empresario Samuel Doria Medina y el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Ese bloque se comprometió a impulsar una candidatura opositora única para enfrentar en las urnas al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), hoy también dividido por el distanciamiento entre Arce y Morales.

Tras conocer la decisión de Mesa, Quiroga y Doria Medina destacaron su trayectoria y le expresaron su agradecimiento.

Quiroga sostuvo que Mesa fue el político que «liberó» a Bolivia «del autócrata», en alusión a la renuncia de Morales en 2019, mientras que Doria Medina señaló que el historiador es «uno de los más grandes bolivianos de su generación» y que «en adelante será el eje de esta unidad». EFE

