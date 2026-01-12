El expresidente peruano Vizcarra retorna a prisión tras asistir a cita médica en hospital

Lima, 12 ene (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), quien desde noviembre pasado cumple una condena de 14 años de prisión por corrupción, pendiente de ser revisada en segunda instancia, fue trasladado este lunes a un hospital, por segunda vez desde que está preso, para cumplir con una cita médica programada.

Vizcarra, de 62 años, fue llevado al Hospital de Ate, en el este de la capital, Lima, desde Barbadillo, conocida como la cárcel de los presidentes de Perú, construida exclusivamente para albergar a exjefes de Estado, y en la que actualmente también están recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

El traslado fue alertado inicialmente por fuentes de Perú Pimero, el partido de Vizcarra, pero posteriormente el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la oficina del Gobierno encargada de custodiar y administrar las cárceles peruanas, aclaró que se trató de una cita médica que ya había sido previamente programada con anticipación.

«Vizcarra ya se encuentra en el establecimiento penitenciario Barbadillo en condiciones normales. El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales de la población penitenciaria», señaló la institución, que mantiene un servicio de enfermería permanente en Barbadillo desde el paso del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por ese penal.

No obstante, Martín Vizcarra fue llevado de emergencia en diciembre al mismo Hospital de Ate al sufrir una crisis hipertensiva severa.

Los lunes, Vizcarra suele recibir la visita de su hermano Mario Vizcarra, quien ha asumido la candidatura presidencial de Perú Primero con el objetivo de reivindicarlo al encontrarse inhabilitado para participar en las elecciones que se celebrarán en la primera mitad de este año.

Durante el lanzamiento de su campaña electoral el pasado viernes, Mario Vizcarra señaló que como cada lunes visitaría a su hermano en Barbadillo, mientras espera el pronunciamiento del Jurado Nacional Elecciones (JNE) para saber si sigue en la carrera, tras haber sido descalificado en primera instancia por una antigua condena de hace 20 años por peculado (malversación de fondos públicos).

El 26 de noviembre pasado, un tribunal lo condenó a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al considerar que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

El tribunal declaró probado que Vizcarra propuso y recibió un soborno de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013 y otra de 1,3 millones de soles de la empresa Iccgsa para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua. EFE

