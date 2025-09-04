The Swiss voice in the world since 1935

El expresidente peruano Vizcarra sale en libertad tras tres semanas en prisión preventiva

Lima, 4 sep (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) salió este jueves en libertad tras permanecer tres semanas en prisión preventiva, medida que fue anulada ayer por un tribunal de apelaciones, que determinó que debe afrontar fuera de la cárcel la recta final de juicio donde está acusado de presuntamente haber recibido sobornos cuando ejerció de gobernador regional de Moquegua, antes de ser jefe de Estado.

Vizcarra abandonó Barbadillo, la cárcel de Perú reservada para expresidentes, donde ha compartido recinto con otros exgobernantes procesados o condenados como Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

Vizcarra denunció ser un «perseguido político» y «víctima de abusos» por parte del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y las fuerzas que la apoyan en el Congreso, después de un hecho inédito en Perú para un expresidente encarcelado, cuando por cinco días fue trasladado a la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, una prisión común con más de 2.000 presos. EFE

