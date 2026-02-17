El fútbol vuelve a Gaza: un «rayo de esperanza» tras más de dos años de guerra

Nuseirat (Franja de Gaza), 17 feb (EFE).- En la ciudad de Nuseirat del centro de Gaza, la alegría se siente de nuevo en medio de los escombros. Un torneo de fútbol, el primero que se celebra en la devastada Franja desde que hace más de dos años comenzara la ofensiva israelí, devuelve un «rayo de esperanza» a los gazatíes.

Uno de los campos que sobrevivió a los bombardeos israelíes ahora acoge los partidos de un torneo de fútbol 5 organizado por la Federación Palestina de Fútbol, que se disputa entre 24 equipos de sus diferentes gobernaciones, muchos compuestos por personas desplazadas por la guerra.

Mahmud Abu Mustafá, el árbitro que dirigió el partido celebrado el pasado domingo en un abarrotado pabellón, destaca a EFE la alegría de poder recuperar un deporte muy seguido entre los gazatíes.

«A pesar de todo que vive el pueblo palestino, hay un rayo de esperanza», dice este hombre de 42 años sosteniendo un silbato reparado con cinta adhesiva en una Gaza donde falta de todo.

Jugadores desplazados representando a otras ciudades

El pabellón de Nuseirat, uno de los pocos que sobrevivieron a los ataques israelíes, luce abarrotado de público siguiendo a los equipos de Bureij (centro) y Rafah (sur), ambos compuestos por muchos jugadores desplazados y que ahora visten la camisetas de estas ciudades a las que llegaron escapando de las bombas de Israel.

Según estimaciones de la ONU, un 90 % de los dos millones de gazatíes se han visto desplazados durante la ofensiva. Cientos de miles siguen aún viviendo en tiendas de campaña y refugios provisionales por la destrucción del 80 % de sus edificios, en una Franja con más de la mitad de su territorio despoblado y bajo control israelí.

«La gran multitud que hay en los estadios, ya sea de personas desplazadas o residentes, es algo maravilloso», dice Mustafá, que añade que todos los campos de fútbol para 7 u 11 jugadores han resultados destruidos.

Según el Comité Olímpico Palestino, 265 instalaciones deportivas en la Franja resultaron dañadas o destruidas durante la ofensiva militar israelí; de ellas, 184 quedaron completamente destruidas y 81 parcialmente afectadas. Estas cifras abarcan todo tipo de infraestructura deportiva, no solo los campos de fútbol.

Además, el principal estadio de fútbol de Gaza, el Estadio Palestina con capacidad para 10.000 personas, fue arrasado y ahora se utiliza como campamento para desplazados. Lo mismo que ocurrió durante los años de ofensiva israelí en Gaza con el pabellón de Nuseirat.

Las ganas que tenían los palestinos de volver a vivir un partido de fútbol, un deporte muy seguido en Gaza, se ven en la grada de este pabellón. Los que no han podido entrar, siguen el partido desde algunas de los accesos de la instalación deportiva.

Deporte ante la desesperanza

«La juventud palestina tiene un gran potencial y talento, pero necesita oportunidades. Nosotros, como palestinos, debemos invertir en cualquier atisbo de esperanza y cultivarla para que estos jóvenes no se tuerzan por malos caminos, como las drogas y otras cosas», indica el árbitro.

Y, pese a que este primer pequeño campeonato de fútbol es un paso importante para los gazatíes, lo que realmente ansía Mustafá es que el recién creado comité tecnócrata palestino, que debería asumir la gestión diaria de Gaza en esta segunda fase del acuerdo, pueda acceder al enclave.

Su esperanza es que este órgano coordine cuanto antes la reconstrucción de los estadios de césped natural y artificial, y se reanuden el resto de actividades deportivas.

«Hay más de 56 clubes en la Franja de Gaza, y estos clubes deben retomar su actividad. El deporte desempeña un papel positivo y significativo para la juventud palestina, desde espectadores y jugadores hasta árbitros y aficionados o medios de comunicación», sostiene. EFE

