El FBI se suma a la búsqueda de una niña de tres años desaparecida en República Dominicana

2 minutos

Santo Domingo, 13 ene (EFE).- La Policía Nacional dominicana informó este martes que técnicos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su siglas en inglés) se incorporarán el miércoles a la búsqueda de una niña de tres años que desapareció la tarde del pasado 31 de diciembre en una zona rural de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la menor, identificada como Brianna Genao Rosario y desaparecida en la provincia de Puerto Plata, a pesar de la implicación en la búsqueda de miembros de distintas instituciones del país caribeño.

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, anunció también, en declaraciones a medios de comunicación, la incorporación de un especialista canino, que se sumará a los más de cincuenta efectivos que las autoridades dominicanas tiene en el área donde desapareció la niña, en el municipio de Imbert.

Además de ello, también fiscales e investigadores están trabajando en el caso.

«En el día de hoy, al igual que en los días que están por venir, se redoblarán los esfuerzos con todos los organismos de socorro de las Fuerzas Armadas», señaló el portavoz policial.

Este lunes se encontró un «pedazo de tela que podría ser una sábana o una cortina» que fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para ser analizada.

«Vamos a seguir la búsqueda, que no vamos a cesar ni un solo minuto. Aquí no se va a descansar», recalcó Pesqueira.

Más de diez días después de la desaparición la preocupación por este caso ha aumentado en la sociedad dominicana.

El portavoz de la Policía llamó también a la prudencia ante las supuestas pruebas y rumores vinculadas con la menor que usuarios comparten por redes sociales.

«Todo lo que ustedes vean ahí debe ser validado con la experiencia correspondiente del Inacif», indicó el portavoz.

En 2025 miembros del FBI también se incorporaron a la búsqueda de la joven indo-estadounidense Sukiksha Konanki, desaparecida la madrugada del 6 de marzo de la playa privada de un hotel donde se alojaba en Punta Cana.

El caso atrajo la atención de los medios dominicanos y de varios de Estados Unidos que enviaron corresponsales para dar seguimiento directo al proceso. EFE

pma/mt