El fenómeno Bad Bunny pone a prueba su hegemonía ante Brasil, su mercado más esquivo

3 minutos

Ailén Desirée Montes

São Paulo, 19 feb (EFE).- El puertorriqueño Bad Bunny saldrá este viernes y sábado al escenario del Allianz Parque, en São Paulo, con los ojos puestos en cautivar la atención de su mercado más esquivo: el brasileño.

Tras casi una década de trayectoria, Benito Antonio Martínez Ocasio pisará por primera vez Brasil, con su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, homónima de su último disco, que se ha convertido en un termómetro para medir su alcance real en cada territorio.

Si bien logró colgar el cartel de «agotado» para sus citas en Brasil, con una convocatoria estimada de 45.000 personas por noche, la escala de su paso por el país resulta discreta en comparación con otros mercados.

Con apenas dos presentaciones limitadas a São Paulo, la mayor ciudad de América Latina, la apuesta brasileña contrasta con el despliegue en países hispanos como México, donde agendó ocho fechas; o España, con doce.

Incluso fuera del mundo hispanohablante, su paso por Brasil iguala en fechas a ciudades europeas más pequeñas como Lisboa, en Portugal; o Milán, en Italia; o Arnhem, en Países Bajos; o Düsseldorf, en Alemania.

El último bastión por conquistar

Por cuarta vez en la historia, Bad Bunny se convirtió el año pasado en el artista más escuchado de Spotify. Sus 19.800 millones de reproducciones en la plataforma equivalen a que cada ser humano en el planeta, desde bebés hasta ancianos, ha dado ‘play’ a alguna de las canciones al menos dos veces.

Su último álbum fue el más escuchado a nivel global, y fue gracias a este disco que el puertorriqueño retomó una hegemonía que ostenta desde 2020, pero que se vio interrumpida en 2023 y 2024 por Taylor Swift.

Sin embargo, Brasil sigue funcionando como una isla para el fenómeno del ‘Conejo Malo’: mientras el mundo se rinde a sus pies, los listados locales de Spotify, que cuenta con 713 millones de usuarios en unos 180 países, cerraron el año sin rastros del puertorriqueño en sus puestos de honor.

Y Brasil no es cualquier mercado; es un gigante que conglomera aproximadamente un tercio de la población total de América Latina y el Caribe, la región que Bad Bunny busca representar en los escenarios más exclusivos del planeta, como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Con 214 millones de habitantes, su volumen de oyentes supera incluso al de mercados masivos como México o Japón, y casi el 90 % de los consumidores online en el país se declaran oyentes activos de música, según la empresa Luminate, que se especializa en datos de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, la mayoría es música propia. Brasil es el país latinoamericano con mayor consumo de artistas del país: un 77 % de las canciones reproducidas pertenecen a artistas nacionales, siendo este porcentaje del 66 % en Colombia y del 52 % en México.

Esta soberanía musical no solo se queda en casa, sino que también se exporta. Brasil se posicionó noveno en el listado mundial de países que exportan música, gracias al alcance global del DJ Alok.

El país de la samba y el sertanejo se le presenta como un desafío a Bad Bunny, que aún debe demostrar que puede hablar el idioma del éxito brasileño.EFE

