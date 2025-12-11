El festival de cine de La Habana otorga a Gael García Bernal el premio Coral de Honor

3 minutos

La Habana, 10 dic (EFE).- El Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana otorgó este miércoles al reconocido actor mexicano Gael García Bernal el premio Coral de Honor en reconocimiento a su carrera.

En un evento celebrado en el hotel Habana Libre, como parte de la edición 46 del festival, el jurado destacó la «trayectoria» y el «aporte» de García Bernal al cine de la región.

El actor de películas como ‘Amores perros’, ‘Y tu mamá también’ y ‘Babel’ señaló, en declaraciones a la prensa, que su carrera ha sido «un gozo».

«He disfrutado mucho de poder hacer películas. Ha sido un regalo (…) y eso en general tiene que ver con Latinoamérica. Porque aquí hay una complejidad brutal para contar cantidad de historias», destacó.

El vínculo entre el mexicano y Cuba viene de tiempo atrás. Su abuelo se exilió en el país norteamericano durante la dictadura de Fulgencio Batista.

Antes de estudiar en el Central School of Speech and Drama de Londres, pasó por la Escuela Internacional de Cine y Televisión, al suroeste de La Habana.

Además, García Bernal interpretó en un par de ocasiones al guerrillero argentino Ernesto ‘Che’ Guevara (¡Fidel!, 2002 y Diarios de Motocicleta, 2004) y grabó en la isla parte de la película Red Avispa (2019).

Preguntado por EFE sobre el tiempo en el que vivió en la isla, el ganador del Globo de Oro en 2016 por la serie ‘Mozart in the jungle’ bromeó: «Qué bueno que no existían en ese entonces los teléfonos celulares con cámaras porque nos hubiéramos metido en muchos problemas».

El premio de este miércoles se suma al entregado la semana pasada, durante la inauguración del festival, a los Estudios Churubusco, también de México, que este año es el país destacado de la cita.

Antes de la entrega del coral a García Bernal, el estatal Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) firmó un convenio de colaboración con Estudios Churubusco.

El acuerdo buscará fomentar «coproducciones, intercambios técnicos y artísticos» y la «formación de talento», de acuerdo con la embajada mexicana.

El evento, que culmina el 14 de diciembre, cuenta con una selección de 222 obras en exhibición de 42 países.

La premiación de los galardones Coral está prevista para este viernes.

El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana abrió sus puertas por primera vez el 3 de diciembre de 1979, concebido como una continuación de los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974).

Desde entonces, ha convocado a prestigiosos realizadores cubanos y otras partes del mundo en torno a la filmografía latinoamericana y durante años ha sido considerado uno de los referentes del sector en América Latina. EFE

