El Festival Enescu celebra la música clásica con gran presencia española y latinoamericana

2 minutos

Bucarest, 26 ago (EFE).- El Festival Internacional George Enescu de Bucarest, uno de los más importantes de Europa de música clásica, se celebra hasta el 21 de septiembre con un programa en el que destaca la participación española y latinoamericana.

La cita, bajo el lema «Aniversarios/Celebraciones», conmemora los 70 años del fallecimiento del compositor rumano George Enescu y reúne a más de 4.000 artistas de 28 países.

La programación incluye conocidas obras del repertorio clásico, estrenos y creaciones contemporáneas, con una destacada presencia de intérpretes españoles y latinoamericanos.

Entre ellos, la Orquesta de la Comunidad Valenciana interpretará la ópera «L’heure espagnole» de Maurice Ravel, mientras que Argentina estará representada por la pianista Martha Argerich, con dos conciertos el 31 de agosto y el 15 de septiembre, y la violonchelista Sol Gabetta, que actuará con la Orquesta de Cámara de Basilea.

También sobresale la participación de la soprano estadounidense de origen mexicano Ailyn Pérez, que ofrecerá un concierto especial dedicado a la unidad cultural europea y al poder de la música como puente entre naciones.

Como novedad, el festival incorpora conciertos inmersivos en el Museo MINA (Museo de Nuevo Arte Inmersivo), el mayor espacio de nuevos medios del sureste de Europa.

Entre ellos destaca «Bach en la jungla», el 4 y 5 de septiembre, con la violinista española Leticia Moreno, el bandoneonista y pianista hispano-peruano Claudio Constantini y la contrabajista española Uxía Martínez Botana.

«Con este nuevo concepto de concierto buscamos acercar la música clásica al público joven», explicó a EFE Geanina Panait, directora de comunicación de MINA, con un proyecto que ofrece una reinterpretación de la música barroca mediante un ángulo latinoamericano que enlaza a Bach con Piazzolla.

En total, más de 80 orquestas, coros y conjuntos de cámara participarán en esta 27 edición del Festival Internacional en honor del compositor, pianista, violinista y director de orquesta rumano George Enescu.EFE

