El filme de suspense ‘The Housemaid’ tendrá una secuela con el regreso de Sydney Sweeney

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 6 ene (EFE).- El filme de suspense ‘The Housemaid’ (‘La asistenta’), protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried y basado en la exitosa novela homónima de Freida McFadden, tendrá una secuela en la gran pantalla que contará con el regreso de la estrella de ‘Euphoria’ como productora ejecutiva.

La actriz estadounidense ya ha firmado para participar en la producción de esta película, titulada ‘The Housemaid’s Secret’ y basada en la segunda novela de la saga creada por McFadden, y por el momento se desconoce si tanto Sweeney como Seyfried volverán a sus papeles de Millie Calloway y Nina Wincherster, así como su fecha de estreno, informó este martes Deadline.

El estudio Lionsgate se encargará del desarrollo de este proyecto, cuya primera adaptación cinematográfica se ha convertido en un éxito navideño, con más de 75 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y 133 millones en taquilla mundial.

Dirigida y producida por Paul Feig, la película relata el intento de escape de su pasado de Millie, una joven que acepta un trabajo como empleada doméstica interna para los adinerados Nina y Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Lo que comienza como un trabajo soñado se convierte en algo mucho más peligroso cuando descubre que el hogar esconde oscuros secretos. EFE

