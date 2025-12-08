El fiscal general de Honduras pide la «captura internacional» del expresidente Hernández

Tegucigalpa, 8 dic (EFE).- El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, exhortó este lunes a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien la semana pasada fue indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude», indicó Zelaya en la red social X.

Los delitos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvió de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013.

«Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país», añadió.

Zelaya señaló que su exhortación la ha hecho «en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre».

También indicó que «ya se ha concluido la primera línea de investigación y, tras la presentación del requerimiento fiscal, se ha capturado a la exdirectora del DINAF (otrora Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) Dulce María Villanueva Sánchez, por irregularidades cometidas durante su desempeño al frente de esa dependencia».

«Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia, tal como lo prometí en mi primer día al frente de esta institución», enfatizó.

En el caso de Juan Orlando Hernández, el pasado día 1 quedó en libertad tras ser indultado por Trump el 28 de noviembre, en la víspera de las elecciones generales que se celebraron el día 30 del mismo mes.

Hernández cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y comercio ilegal de armas.

El exgobernante fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022 a menos de tres semanas de haber dejado el poder en Honduras, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos, que se cumplió en abril del mismo año.

En junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel, que no cumplirá por el indulto que le otorgó Trump, a quien el expresidente le agradeció públicamente la semana pasada.

Antes de anunciar el indulto a Hernández, Trump le expresó su apoyo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, para quien le pidió el voto a los hondureños.

Asfura lidera el lento escrutinio de las elecciones generales con 1.274.997 votos (40,52 %), contra 1.232.804 (39,18 %) de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal.

La candidata presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar con 608.139 votos (19,32 %), cuando se ha escrutado el 97,46 % de las actas. EFE

