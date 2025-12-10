El FMI eleva al 5 % su pronóstico para el PIB chino ante estímulos y tregua comercial

4 minutos

Shanghái (China), 10 dic (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó hoy desde el 4,8 % al 5 % su pronóstico sobre el crecimiento de la economía china este año gracias a las políticas de estímulo impulsadas por Pekín y a la tregua comercial con Estados Unidos, que se ha traducido en una reducción de los aranceles.

Tras finalizar su evaluación anual sobre el estado y las perspectivas de la economía china, la institución también revisó al alza su predicción para 2026, que pasa de un 4,2 % -según su último informe mundial, de octubre- a un 4,5 %.

Otra de las conclusiones del examen es que la inflación, cuya media fija el FMI en un 0 % este año, experimentará el año que viene un repunte moderado, hasta un 0,8 %.

La jefa del grupo que envió el FMI a China a principios de este mes, Sonali Jain-Chandra, destacó la «notable resistencia» de la economía del gigante asiático «pese a afrontar múltiples perturbaciones en los últimos años», aunque también habló de los «persistentes desequilibrios» que la ponen a prueba.

«El prolongado ajuste del sector inmobiliario, el contagio a las finanzas de los gobiernos locales y la deprimida confianza de los consumidores se han traducido en una demanda nacional débil y en presiones deflacionistas», advirtió la economista india.

Además, la situación interna de la economía china se ha traducido en conflictos comerciales y, por tanto, en dudas sobre el futuro de las exportaciones como motor de crecimiento, pese a que la baja inflación en comparación con sus socios comerciales ha facilitado una depreciación del yuan en términos reales y, por tanto, ha impulsado la competitividad de las ventas al exterior.

No obstante, el crecimiento de la economía china, agrega Jain-Chandra, frenará debido a la ralentización de la productividad, el envejecimiento de la población, los elevados niveles de deuda o unos retornos cada vez menores a las inversiones.

Propuestas para crecer

Ante esta coyuntura, el FMI efectúa una serie de recomendaciones mediante las que, asegura, el PIB chino podría sumar en torno a 2,5 puntos porcentuales hacia 2030, reduciendo de paso los desequilibrios exteriores.

La gran prioridad, apunta el organismo, es la transición a un modelo de crecimiento basado en el consumo que ponga fin a la «dependencia excesiva» de exportaciones e inversión: «Recomendamos un paquete de medidas más potente, aplicado con más urgencia, al tiempo que se proteja la estabilidad financiera y se afronten las vulnerabilidades de deuda».

Para ello, las medidas que propone el FMI pasan por rebajar la «excesiva» tasa de ahorro de los hogares chinos vía políticas macroeconómicas y reformas, o una mayor flexibilización -también de las tasas de cambio del yuan- para impulsar la demanda nacional y «reinflar» la economía.

Asimismo, el Fondo cree que, para «impulsar la confianza» de los consumidores, es necesario reforzar los sistemas de seguridad social y atajar la crisis inmobiliaria -buena parte del patrimonio de las familias chinas está en bienes inmuebles-, así como aplicar reformas al mercado laboral con el objetivo de reducir el paro juvenil.

Otras propuestas que plantea Jain-Chandra son reducir la «inversión ineficaz» y los apoyos «injustificados» al sector industrial, garantizar la competencia justa entre empresas o emplear procesos de insolvencia para reestructurar la alta deuda acumulada por las administraciones locales y regionales a través de los vehículos alternativos de financiación conocidos como LGFV.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tiene previsto comparecer ante los medios esta misma tarde en Pekín para abundar en su evaluación sobre la segunda mayor economía del mundo. EFE

