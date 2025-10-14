El FMI recorta las previsiones de crecimiento de la economía argentina para 2025 y 2026

Washington, 14 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de Argentina crezca un 4,5 % este año y un 4 % en 2026, por debajo de lo pronosticado por este organismo en abril y julio, pero por encima del dato de 2024 (-1,3 %).

Según el informe de ‘Perspectivas económicas mundiales’ publicado este martes por el FMI, el producto interior bruto (PIB) de Argentina crecerá este año un 4,5 %, desde una contracción del 1,3 % en 2024, año marcado por el severo ajuste fiscal puesto en marcha a finales de 2023 por el Gobierno de Javier Milei.

La nueva proyección del FMI implica una revisión a la baja respecto al pronóstico de crecimiento del 5,5 % incluido en el informe de perspectivas publicado en abril pasado, que se mantuvo sin cambios en la actualización publicada en julio.

La previsión de expansión también se ha revisado a la baja para 2026: ahora es del 4 %, medio punto porcentual por debajo de la proyección de abril y julio.

En cuanto a la inflación, el FMI prevé que el índice de precios al consumidor acumulará este año en Argentina un alza del 41,3 %, lo que implica una revisión al alza respecto al pronóstico del 35,9 % de abril (en julio no se publicaron datos actualizados de las proyecciones de inflación para Argentina).

En cualquier caso, la inflación de este año en Argentina estará muy por debajo de la subida del 219,9 % de 2024 medida por el organismo.

Para el año próximo, de acuerdo con el FMI, la inflación desacelerará aún más, hasta el 16,4 %, aunque casi dos puntos por encima de la tasa proyectada en abril pasado (14,5 %).

El nuevo informe apunta que la balanza por cuenta corriente de Argentina, que tuvo en 2024 un saldo positivo equivalente al 0,9 % del PIB, registrará un déficit del 1,2 % este año y del 0,4 % en 2026.

El FMI pronostica una subida de la tasa de desempleo, desde el 7,2 % del año pasado al 7,5 % en 2025, para descender el próximo ejercicio hasta el 6,6 %.

En abril, Argentina firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas, con desembolsos totales por 20.000 millones de dólares y metas de disciplina fiscal y acumulación de reservas monetarias, entre otros aspectos.

Pese a los préstamos recibidos por Argentina, el programa económico del Gobierno de Milei presenta inconsistencias que le han obligado a negociar con Estados Unidos una millonaria asistencia financiera, con el visto bueno del FMI. EFE

