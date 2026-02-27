El FMI refuerza estabilidad financiera de Kiev con préstamo de 8.100 millones de dólares

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 27 feb (EFE).- La aprobación de un préstamo de 8.100 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) ayuda a disipar las preocupaciones sobre la estabilidad financiera de Ucrania, que ahora espera el desbloqueo del crédito de 90.000 millones de euros de la UE a pesar de la continua oposición de Hungría.

Ucrania espera recibir en los próximos días 1.500 millones de dólares, el primer tramo del préstamo, anunció este viernes la primera ministra, Yulia Sviridenko, después de que el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el jueves un nuevo programa de apoyo del Servicio Ampliado del Fondo por cuatro años.

“El nuevo programa del FMI para Ucrania es el ancla para todo el apoyo financiero internacional, en particular para obtener un préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea”, subrayó Sviridenko en un comunicado, en el que señaló la importancia del “apoyo financiero internacional garantizado” para cubrir el déficit público previsto de 136.500 millones de dólares en los próximos cuatro años.

Evitar una catástrofe financiera

El Gobierno está seguro de que no habrá «ninguna catástrofe financiera», señaló Sviridenko durante su comparecencia ante el Parlamento de hoy, tras las advertencias previas del presidente del Comité de Finanzas, Danilo Getmantsev, de que Ucrania podría enfrentarse ya en abril a una escasez crítica de fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones sociales y cubrir las necesidades de defensa.

El primer tramo de 1.500 millones de dólares se utilizará para cubrir el déficit presupuestario y garantizar la estabilidad macrofinanciera, señaló la primera ministra. También reveló que el Gobierno espera recibir el primer tramo del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE en abril.

La aprobación del programa del FMI es «una buena señal» de que la UE está segura de que se proporcionará la financiación y se cubrirán las necesidades presupuestarias básicas de Ucrania a pesar de la oposición de Hungría, debida a la interrupción del tránsito de petróleo ruso a través de Ucrania, argumentó el Centro de Estrategia Económica de Ucrania.

Se espera que al menos 60.000 millones de euros, de los 90.000 millones del préstamo de la UE, se utilicen para defensa, mientras que 30.000 millones se destinarán a cubrir el déficit presupuestario.

Riesgos y reformas

La implementación del programa del FMI enfrenta riesgos “excepcionalmente altos”, señaló la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y dependerá no sólo del continuo apoyo financiero internacional sino también de que Ucrania implemente “ambiciosas reformas estructurales” y reduzca la evasión fiscal.

Ucrania se centrará en fortalecer sus instituciones fiscales y la administración tributaria, así como en combatir la corrupción, informó el Ministerio de Finanzas.

El FMI ha pospuesto algunas medidas controvertidas que anteriormente exigía a Ucrania, como la introducción del IVA para cientos de miles de pequeños empresarios que tributan bajo el sistema simplificado.

La medida preveía inicialmente la introducción del IVA a partir del umbral de facturación anual de 20.000 euros, una idea muy impopular entre los pequeños empresarios. Presionado por sus asociaciones, el Gobierno acordó con el FMI aumentar el umbral a 80.000 euros.

Ucrania todavía tendrá que aprobar la ley para introducir el IVA a partir de 2027, así como otros aumentos de impuestos impopulares, señaló el diputado Yaroslav Zhelezniak.

El programa también puede resultar en un aumento significativo de las tarifas de gas para los consumidores, que hasta ahora han estado protegidos por subsidios estatales ante la necesidad de pagar el aumento de las importaciones de gas causado por los ataques rusos al sistema energético.

Apoyo crucial

El apoyo financiero externo sigue siendo crucial para la capacidad de Ucrania de financiar sus necesidades sociales ya que todos los impuestos recaudados por el Gobierno se destinan a necesidades básicas de defensa.

Si bien los precios crecieron menos de lo esperado en 2025, un 8 %, la recuperación económica también se desaceleró, y la economía se expandió un 2,2 % en 2025, después del 3,2 % en 2024.

La expansión de la producción de defensa ha impulsado gran parte del crecimiento, pero la economía sigue enfrentando múltiples presiones causadas por la invasión rusa, ahora en su quinto año, incluida la destrucción de infraestructura y rutas logísticas y una escasez de mano de obra cualificada.

El Gobierno aumentará las pensiones de 10 millones de ucranianos en un 12,1 % para mantenerlas en línea con la inflación, según anunció hoy el presidente Volodimir Zelenski tras una reunión con la primera ministra. EFE

