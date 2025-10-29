El francés BPCE se convierte en único accionista de Novo Banco con la firma de acuerdos

Lisboa, 29 oct (EFE).- El BPCE, el segundo mayor banco de Francia, se convirtió en el único accionista del luso Novo Banco, tras la firma este miércoles con el Gobierno de Portugal y el Fondo de Resolución de los acuerdos para la compra de sus participaciones por un valor de 1.600 millones de euros.

La ceremonia se produjo en el Salón Noble de la sede del Ministerio de Finanzas de Portugal, en Lisboa, y en ella participaron el titular de esa cartera, Joaquim Miranda Sarmento, el presidente del consejo de administración del BPCE, Nicolas Namias, y representantes tanto del Fondo de Resolución, que es un organismo dependiente del Banco de Portugal, así como de este último..

De esta forma el BPCE compra el 11,5 % y el 13,5 % de las participaciones minoritarias en manos de Estado portugués y del Fondo de Resolución por un valor total aproximado de 1.600 millones de euros, después de que en agosto pasado suscribiera el acuerdo de adquisición del 75 % del capital social de Novo Banco al fondo estadounidense Lone Star.

Con la firma de hoy, el BPCE se convierte en el único accionista del cuarto mayor banco luso.

Namias destacó durante su intervención hoy que la rúbrica de los acuerdos demuestra la «confianza» de su empresa en la economía de Portugal y en su dinamismo, así como en el propio Novo Banco, que subrayó, se ha transformado en una entidad «sólida».

Namias añadió que con esta compra Portugal será el «segundo mercado» para BPCE.

Por su parte, Miranda Sarmento dijo que con la venta se cierra un ciclo «con la convicción de que Portugal vuelve a dar un paso relevante en su historia, demostrando credibilidad, capacidad de recuperación y confianza en la economía y en el sistema financiero portugués».

En junio, el BPCE firmó un preacuerdo (memorando de entendimiento) con el fondo estadounidense Lone Star para comprar su 75 % del capital de la entidad portuguesa Novo Banco, imponiéndose a la entidad española CaixaBank.

En paralelo, a la negociación exclusiva con Lone Star, BCPE desarrolló conversaciones con el Estado portugués y con el Fondo de Resolución de los Bancos Portugueses para adquirir en las mismas condiciones sus respectivas participaciones.

Novo Banco es la cuarta entidad bancaria de Portugal con un 9 % de cuota de mercado entre los particulares y cerca del 14 % entre las empresas.

Cuenta con 1,7 millones de clientes particulares y gestiona una cartera de 17.000 millones de euros en créditos a las empresas, y dispone de una red de unas 290 sucursales y socios externos, con una plantilla de 4.200 empleados.

El Novo Banco nació en agosto de 2014 tras la quiebra del Banco Espírito Santo (BES) y fue recapitalizado entonces con 4.900 millones de euros.

El vicegobernador del Banco de Portugal, Luís Máximo Santos, quien también participó en la firma, afirmó por su parte que el acto de hoy «es la mejor demostración del progreso alcanzado por el sistema bancario portugués», que muchos no hubieran creído hace años.

Santos indicó que es prueba también de «la vitalidad» del sistema bancario internacional y «la confianza» que la comunidad internacional tiene actualmente en la economía del país ibérico y de sus instituciones.

Según el BPCE, se trata de la mayor adquisición bancara transfronteriza en la zona euro de la última década.

Se espera que toda la operación sea completada en el primer semestre de 2026.EFE

