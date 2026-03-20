El francés Johann Zarco se hace con el mejor tiempo ayudado por la aparición de la lluvia

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 20 mar (EFE).- El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) se ha hecho con el mejor tiempo de la práctica oficial del Gran Premio de Brasil de MotoGP, que se disputa en el nuevo circuito ‘Ayrton Senna’ de Goiania, ayudado por la aparición de la lluvia.

Zarco marcó un mejor tiempo de 1:21.382, apenas 125 milésimas de segundo por delante del vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y con el ‘rookie’ (debutante) turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZR M 1 V4).

Otros pilotos se vieron sorprendidos por la llegada de la lluvia y se vieron su opciones de poder mejorar sus registros para estar en la segunda clasificación directa como sus rivales.

Y es que la amenaza de lluvia forzó a los pilotos de MotoGP a salir ya con un ritmo muy rápido, lo que hizo que a las primeras de cambio se fuese por los suelos el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) que tuvo que regresar corriendo a su taller para coger la segunda moto.

Pero cuando Binder llegó a su taller la moto no estaba preparada para seco, sino para mojado, lo que le hizo perder un tiempo importantísimo para cambiar las configuraciones.

En pista, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) fue el primero en marcar una vuelta rápida (1:22.534), luego superado en 268 milésimas de segundo por el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V).

El australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) fue la siguiente víctima propiciatoria, al irse por los suelos en el segundo sector, lo que como a Brad Binder le obligó a regresar corriendo a su taller.

Tras la estela de Zarco, en esos instantes iniciales, se pudo ver al debutante de la categoría y piloto ‘local’, Diogo Moreira (Honda RC 213 V), si bien enseguida fue superado por varios pilotos para verse relegado a una sexta plaza, en cualquier caso meritoria para el joven campeón del mundo de Moto2 en 2025.

Pero el ímpetu y las ganas le jugaron una mala pasada a Diogo Moreira, que se fue por los suelos en la curva cuatro, y como ya sucediera con Binder y Miller, en ese mismo punto del circuito, tuvo que regresar corriendo a su taller.

A Zarco, con 1:21.257, le siguió en esos minutos de la sesión Marc Márquez, apenas 125 milésimas de segundo más lento que el francés, después de superar a Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26), pues el campeón del mundo de MotoGP de 2024, por unos instantes, se ‘encontró’ en la segunda plaza.

El primer ‘run’ de todos los pilotos se había disputado con una gran intensidad, y prácticamente todos los pilotos regresaron a sus talleres para realizar las modificaciones pertinentes sin que la lluvia trastocase, hasta esos instantes, su trabajo de desarrollo y puesta a punto, aunque en algunas zonas del circuito los controles ondeaban banderas de lluvia.

Sin perder demasiado tiempo comenzó el segundo ‘run’ para casi todos los pilotos, aunque las condiciones de la pista no eran las mejores como para afrontar el reto de batir el registro de Zarco y menos cuando la lluvia hizo acto de presencia con mayor intensidad.

La práctica oficial se vio ‘frenada en seco’ para todos los pilotos, que optaron por entrar en sus talleres, para esperar una mejoría de las condiciones atmosféricas.

Zarco era líder, por delante de Marc Márquez y el turco Toprak Razgatlioglu, doble campeón del mundo de Superbike y debutante de la categoría al manillar de una Yamaha YZR M V4.

Con un puesto en la segunda clasificación directa también estaban Jorge Martín, Pedro Acosta (KTM RC 16), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP 26).

Era de destacar la octava posición, en esos momentos, del español Fermín Aldeguer, quien se perdió la primera carrera de la temporada en Tailandia por lesión y reaparecía en este nuevo trazado.

Entre los que no habían logrado su objetivo de estar en la segunda clasificación todavía, se encontraron pilotos de la talla del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26), vencedor del Gran Premio de Tailandia y por entonces en una preocupante vigésima plaza.

Como también estaban fuera sus compatriotas Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), además de los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V), Maverick Viñales (KTM RC 16) o Raúl Fernández (Aprilia RS-GP 26).

El viento y la lluvia no dejaron que en los minutos finales sobre el trazado de Goiania se pudiese pensar en mejorar los tiempos, tan solo en continuar rodando para adquirir algo más de experiencia y en ese punto el primero en decidir salir a pista se encontró Marco Bezzecchi.

Bezzecchi ‘se probó’ pero las condiciones del asfalto sólo le permitieron rodar más de tres segundos más lento que el mejor registro de la categoría, y ello arriesgando más de lo necesario, con muchos ‘trallazos’ de la rueda trasera de su Aprilia que podían provocar una innecesaria caída.

El piloto italiano decidió regresar a su taller, en donde estaba todos los demás pilotos de MotoGP, que no quisieron arriesgarse a una caída, lo que hizo definitivos los resultados que ‘campaban’ en la clasificación de la práctica oficial. EFE

JLL/jl