El freno a la ultraderecha, así describen sus vecinos al favorito para presidir Portugal

Carlota Ciudad

Caldas da Rainha (Portugal), 8 feb (EFE).- Freno a la ultraderecha en Portugal y «abierto y dialogante» es como los vecinos de Caldas da Rainha (Portugal) describen al candidato presidencial António José Seguro, el exministro socialista que lidera las encuestas para salir elegido este domingo como nuevo presidente del país ibérico frente al dirigente populista André Ventura.

Seguro arrasó en la primera vuelta de los comicios, celebrada el 18 de enero, con el 44,49 % de los sufragios en esta localidad de poco más de 55.000 habitantes, ubicada 90 kilómetros al norte de Lisboa.

A nivel nacional fue el candidato más votado con 31,11 % de los sufragios, seguido de Ventura que logró el 23,52 %.

El alcalde de Caldas da Rainha, el independiente Vítor Marques, que es amigo de Seguro desde hace 20 años, al que conoció en una cena con amistades en común, lo califica de «persona abierta y dialogante».

En su opinión, es la mejor opción para dirigir Portugal, porque «el mundo necesita a personas conciliadoras» no como Ventura.

«En un mundo tan populista como en el que vivimos, no es ese el camino que quiero para mis hijos y para mis nietos, que ya tengo nietos. Quiero un mundo diferente y António José Seguro puede ser una pieza muy importante en nuestra democracia», aseveró el edil en declaraciones a EFE.

Andrea Leal, de 44 años, que trabajaba de dependienta en una perfumería en el centro histórico de Caldas da Rainha, explicó a EFE que ella no conoce personalmente al candidato de izquierda, aunque sí se ha topado alguna vez con su esposa, Margarida Maldonado Freitas, que es clienta del establecimiento.

«La esposa del señor Seguro entra para comprar. Le gusta el maquillaje», afirmó Leal, quien matizó que su marido sí que conoce al aspirante tras haber coincidido con él en algunas cenas y lo ve como una persona «tranquila y simpática».

Para Leal, es curioso que Seguro, de 63 años y nacido en Penamacor, cerca de la frontera con Extremadura (España), sea vecino del pueblo, aunque subrayó que este hecho no ha influido en que vote por él, sino más bien ver a Ventura como «una amenaza para la democracia».

«Nunca pensé que llegaríamos al punto de estar en 2026 y tener un candidato que quiere volver al fascismo -reflexionó la mujer-. Nunca pensé que eso iba a volver a ocurrir después del 25 de Abril», como se conoce en Portugal a la Revolución de los Claveles de 1974, que puso fin a la dictadura y supuso el inicio de la democracia.

En una tienda próxima, Célia Henriques, de 53 años, reconoció a EFE que ser vecinos sí que le influye a la hora de apoyar al exministro socialista, aunque, a su juicio, la alternativa es peor.

«Teniendo en cuenta que hay un candidato como es el adversario André Ventura, solo podemos votar por Seguro», destacó Henriques, quien ve a Seguro como una persona «neutral y capacitada».

Entre los primeros electores de Caldas da Rainha que acudieron a sufragar en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales estaba Adriana César, programadora de 33 años y cuyo centro de votación era la Agrupación de Escuelas Rafael Bordalo Pinheiro, donde este domingo también ejerció su derecho el propio Seguro.

Ella respalda al que fuera secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014, porque no quiere que el ultraderechista Ventura sea presidente.

«Es más una reacción contra la alternativa -reflexionó-. Dentro de un espectro, creo que Seguro está un poco más a la derecha de lo que normalmente voto, pero como alternativa es con lo que me identifico más».

Más de once millones de portugueses están llamados hoy a acudir a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que no puede presentarse a la reelección por haber cumplido dos mandatos seguidos.

Seguro ha pasado este domingo en Caldas da Rainha, desde donde seguirá la noche electoral, mientras que Ventura lo ha hecho en Lisboa, donde vive y estará pendiente de los resultados .EFE

