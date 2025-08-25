El G7 mantendrá la «presión económica» hasta que Moscú termine la guerra en Ucrania

Toronto (Canadá), 25 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores del G7 reafirmaron su intención de «mantener la presión económica y financiera sobre Moscú» hasta que no ponga fin a la invasión de Ucrania durante una reunión virtual celebrada este lunes con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha.

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, presidenta del grupo de ministros del G7, señaló en una declaración que los asistentes agradecieron «los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, que abren la posibilidad de un final pacífico y duradero de la guerra».

En la reunión, en la que además de los ministros de Exteriores participó la alta representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, también se señaló «la disposición de Europa, Canadá y otros socios a proporcionar a Ucrania garantías de seguridad sólidas y creíbles en coordinación con Estados Unidos».

Otro de los temas tratados fue la «integridad territorial de Ucrania», su independencia política y la entrega de prisioneros de guerra, civiles y los niños ucranianos en poder de las autoridades rusas.

«Los participantes manifestaron su apoyo a un diálogo continuado y a negociaciones sustantivas, de buena fe y con resultados significativos entre los líderes de Rusia y Ucrania, destacando que la paz solo puede consolidarse cuando ambas partes alcancen una solución justa, equitativa y sostenible», concluyó la declaración. EFE

