El gasto de defensa de la UE llegará a una cifra récord de 446.000 millones de euros

afp_tickers

2 minutos

El gasto militar de la Unión Europea llegará a una cifra récord de 381.000 millones de euros (446.000 millones de dólares) en 2025, a medida que los países del bloque destinan más dinero a defenderse de Rusia, reveló el martes la agencia de defensa del bloque.

Esta alza del 10% se registra en momentos en que los miembros europeos de la OTAN se han comprometido a aumentar masivamente los gastos militares bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump.

«Europa está gastando cantidades récord en defensa para mantener a nuestra gente segura y no nos detendremos ahí», dijo la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

La Agencia Europea de Defensa (AED) precisó que entre los gastos hay 130.000 millones de euros (152.000 millones de dólares) destinados a inversiones tales como la compra de nuevo armamento.

Los países europeos han aumentado significativamente el gasto militar desde que Rusia invadió a Ucrania en 2022.

La semana pasada la Comisión Europea anunció que había asignado 150.000 millones de euros (175.000 millones de dólares) en préstamos a sus países miembros para sus gastos de defensa como parte del programa SAFE, que permite a los estados obtener préstamos más baratos respaldados por el presupuesto central de la UE.

Un total de 19 de los 27 países de la UE solicitaron los fondos.

Las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de numerosos países occidentales han advertido de que Moscú podría atacar a un país de la OTAN dentro de tres a cinco años si termina la guerra en Ucrania.

Pero el retorno de Trump al poder, quien durante mucho tiempo criticó al continente por su gasto en defensa por considerarlo insuficiente, ha sido un incentivo para que Europa aumente su presupuesto militar.

El líder estadounidense logró un compromiso de los aliados de la OTAN para destinar el 5% de sus PIB a gastos relacionado con la seguridad en una cumbre el pasado mes de julio.

Esa cifra se desglosa en un 3,5% en gastos de defensa como tal y un 1,5% en áreas como infraestructura y ciberseguridad.

«Cumplir el nuevo objetivo de la OTAN del 3,5% del PIB requerirá aún más esfuerzos y habrá que gastar más de 630.000 millones de euros (737.000 millones de dólares) al año», dijo el director ejecutivo de la AED, Andre Denk.

del/ec/fg/rnr/mb