El gestor de aeropuertos español Aena obtuvo beneficios récord en 2025

El grupo español Aena, primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros con fuerte presencia en Europa y Brasil, obtuvo resultados récord en 2025 gracias a un aumento del tráfico aéreo impulsado por el turismo, según sus resultados publicados este miércoles.

Este gestor aéreo, propiedad en un 51% del Estado español, controla 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, además de 17 en territorio brasileño y la terminal londinense de Luton, especializado en compañías de bajo coste.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa, obtuvo 2.140 millones de euros (2.527 millones de dólares) de beneficio neto el año pasado, un 10,5% más que los 1.930 millones obtenidos en 2024, cuando logró su anterior máximo.

Por su parte, su volumen de negocios alcanzó los 6.380 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,5% con respecto al año anterior.

Aena atribuye el fuerte aumento de sus resultados al auge del tráfico aéreo, especialmente en España, que registró una afluencia turística récord con la llegada de 97 millones de visitantes extranjeros en 2025, de acuerdo con datos del gobierno.

A lo largo de todo 2025, los 46 aeropuertos españoles gestionados por el grupo recibieron un tráfico de 321,6 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 3,9% con respecto a la cifra de 2024.

En todo el mundo, Aena acogió a 384,8 millones de pasajeros el año pasado (+4,2% en un año).

