El gigante taiwanés TSMC fabricará semiconductores avanzados en una planta en Japón

La empresa taiwanesa TSMC anunció el jueves que fabricará semiconductores de tres nanómetros, uno de los chips más avanzados usados para alimentar los sistemas de inteligencia artificial, en una unidad de producción que se encuentra actualmente en construcción en Japón.

La compañía es el mayor fabricante por contrato de microchips del mundo, utilizados en todo tipo de dispositivos, desde los teléfonos de Apple hasta el hardware de IA de Nvidia.

Hace dos años inauguró su primera planta en Japón, en la región suroccidental de Kumamoto, promocionándola como una medida para aumentar la capacidad de suministro de semiconductores a Japón y el resto del mundo.

TSMC también está construyendo una segunda fábrica en la misma zona, que, según reportes, estaba prevista inicialmente solo para producir semiconductores de seis nanómetros para dispositivos de telecomunicaciones.

Sobre estas medidas, cuanto menor es el número, mayor es la densidad de componentes microscópicos en cada chip y mejor es el rendimiento.

El paso a la tecnología de tres nanómetros tiene como objetivo «satisfacer la fuerte demanda impulsada por la inteligencia artificial», dijo la oficina de relaciones públicas de TSMC.

El director ejecutivo, C.C. Wei, comunicó a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el plan de «utilizar la tecnología de 3 nm para la producción» en la segunda fábrica de la filial japonesa en Kumamoto, añadió.

Si se materializa, la fabricación de chips de tres nanómetros será la primera en Japón, según la cadena pública NHK.

Sin embargo, no son los más avanzados del mercado, porque TSMC ya produce en masa chips de dos nanómetros de última generación en Taiwán.

El fabricante japonés Rapidus también está construyendo una planta en el norte de Japón para fabricar chips de dos nanómetros, cuya producción está prevista que comience en 2027.

