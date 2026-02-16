El Gobernador del Banco de Francia lamenta que su país se oponga al acuerdo UE-Mercosur

4 minutos

París, 16 feb (EFE).- El gobernador del Banco de Francia (BdF), François Villeroy de Galhau, lamentó este lunes que su país se oponga al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, en un momento de crisis múltiples y de rupturas geopolíticas, marcadas en particular por las posiciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Lamento que a mi país le haya parecido inteligente oponerse a Mercosur», señaló Villeroy de Galhau, al cierre de un coloquio de la Asociación Europa Finanzas y Regulaciones que sirvió para presentar un nuevo número de la Revista de Economía Financiera dedicada a las mutaciones geopolíticas y a las fragmentaciones que acarrea.

Para el gobernador del BdF, frente a los desafíos que plantea Trump al sistema internacional, la defensa del multilateralismo «no puede ser nuestra única reacción».

«Hablamos demasiado de Trump y no lo suficiente de lo que podemos hacer por nosotros mismos», indicó para añadir que lo primero en lo que hay que trabajar es en nuevos avances en la construcción y en la integración europea.

A ese respecto, destacó que en este momento precisamente las ideas que ha defendido Francia desde los tiempos del general Charles de Gaulle hasta el actual presidente, Emmanuel Macron, de una Europa soberana y no dependiente de Estados Unidos son las que ahora se están imponiendo en la Unión Europea.

Pero con la paradoja de que eso sucede en un momento en que «la credibilidad francesa está debilitada» por la situación financiera y política que vive.

Otra de las formas que a su juicio existen para reaccionar a las políticas del presidente estadounidense es promocionar las «coaliciones de voluntarios», es decir las asociaciones de países dispuestos a cooperar en ciertos aspectos específicos.

Ahí es cuando se refirió a la pertinencia de establecer alianzas comerciales y a su opinión divergente con la oposición de Francia al acuerdo UE-Mercosur, contra el que París votó el 9 de enero, lo que no impidió que saliera adelante porque la minoría de bloqueo no fue suficiente.

Sin embargo, el 21 de enero todos los eurodiputados franceses contribuyeron a que el Parlamento Europeo recurra el tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que en principio deja en suspenso su aplicación.

El Gobierno francés justifica su rechazo a este pacto con el bloque sudamericano por el riesgo que teme que tendría para algunos sectores agrícolas franceses, en particular para la carne de vacuno, la de pollo o la remolacha de azúcar, y exige mayores garantías con las cláusulas de salvaguarda, las cláusulas espejo o los controles aduaneros.

Villeroy de Galhau ya había insistido a finales de enero durante la Cumbre de Davos en que el tratado con Mercosur no es responsable de la crisis que atraviesa la agricultura francesa y que si no sale adelante, eso no será ningún remedio.

Por el contrario, añadió que ese acuerdo podría beneficiar a la industria francesa e incluso a algunos sectores de la agricultura, como el de la leche.

La asociación de la gran patronal francesa Medef también ha estado a favor del acuerdo, que sin embargo tiene a todos los partidos políticos en contra.

En el coloquio de esta tarde, también salió en defensa del pacto con Mercosur el antiguo vicegobernador del Banco de Brasil y antiguo director general adjunto del Banco de Pagos Internacional, Luiz Awazu Pereira da Silva, que advirtió de que el giro que está dando Estados Unidos con Trump corre el riesgo de hacer retroceder los beneficios de la integración financiera a países emergentes como el suyo.

Pereira da Silva pidió al auditorio, desde una visión sudamericana como la suya, una reflexión sobre la posición francesa porque a su juicio el acuerdo con Mercosur ofrece «un potencial enorme» y en la actual situación «es la mejor defensa». EFE

ac/cat/fpa