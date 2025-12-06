El gobernante Partido Libre solicita la nulidad del escrutinio presidencial en Honduras

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- El oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) solicitó este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales del 30 de noviembre, argumentando un «desastre» en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

«Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)», indicó el escrito presentado por el abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre.

En el escrutinio del CNE, que está paralizado desde el viernes, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer lugar, con 543.675 papeletas (19,30 %), con el 88,02 % de las actas escrutadas. EFE

