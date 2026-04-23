El gobierno argentino impide el ingreso de los periodistas a la Casa Rosada por un supuesto «espionaje»

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El gobierno argentino del ultraliberal Javier Milei impidió este jueves el ingreso de todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada, sede del gobierno, en el marco de una investigación por supuesto «espionaje ilegal», dijo una fuente gubernamental.

«La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional», dijo en X Javier Lanari, Secretario de Comunicación y Prensa de la nación.

Las identificación mediante huellas dactilares es el método habitual que habilita el ingreso de los periodistas que trabajan desde la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei replicó a ese tuit escribiendo solo la sigla «NOL$ALP» (no odiamos lo suficiente a los periodistas), su mensaje usual contra la prensa.

Lanari no se explayó respecto a la investigación en curso y el gobierno tampoco emitió ningún comunicado.

«Todos quedaron afuera de la sala de prensa. Me dicen que es temporal», dijo Lautaro Maislin, acreditado del canal C5N.

La medida alcanza a casi 50 profesionales acreditados.

Según citaron distintos medios, la investigación se relaciona por un lado con una presunta red de espionaje rusa que el gobierno sospecha impulsó una campaña mediática contra el presidente Milei en 2024.

También con una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje debido a supuestas filmaciones en lugares del palacio de gobierno no autorizados.

«Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes», escribió Milei en X el miércoles junto a la fotografía de los periodistas denunciados. «Espero que esto llegue hasta los máximos responsables», agregó.

Los periodistas acreditados pidieron en un comunicado «una pronta resolución» de la situación y calificaron la medida como «discrecional y sin notificación previa».

«La decisión sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía», sostuvieron.

La medida no tiene antecedentes, ni siquiera durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), señalaron.

La relación de Milei con la prensa ha sido áspera desde que asumió en diciembre de 2023, con ataques verbales e insultos contra los periodistas, a quienes tilda con frecuencia de «basuras».

En su reciente informe mundial Amnistía Internacional alertó sobre los «procesos penales y maniobras de acoso judicial» contra los periodistas en Argentina.

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