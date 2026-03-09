El gobierno belga denuncia un «acto antisemita» tras una explosión frente a una sinagoga de Lieja

afp_tickers

2 minutos

El gobierno belga denunció un «acto antisemita abyecto» y un «ataque contra nuestros valores» después de que se produjera una explosión, la madrugada de este lunes, delante de una sinagoga de Lieja, en el este del país.

La detonación ocurrió poco antes de las 04H00 (03H00 GMT) delante del templo y no causó heridos.

«Hay un artefacto explosivo que fue puesto o lanzado, no lo sé, delante de una de las puertas principales de la sinagoga, y ha hecho saltar las ventanas y la puerta» de madera, afirmó el rabino de Lieja, Joshua Nejman.

También se produjeron daños en las ventanas de los edificios aledaños.

Las organizaciones judías de Bélgica denunciaron un «ataque antisemita», que representa una «señal de alarma imperativa» para las autoridades belgas.

La fiscalía federal, encargada de la investigación, ha mencionado «posibles indicios de un delito terrorista», sin poder confirmar aún sus motivos.

Para el gobierno belga, en tanto, no hay duda del origen criminal de la explosión y de que estaba dirigida contra la comunidad judía.

El antisemitismo es un «ataque contra nuestros valores y nuestra sociedad» y «debe combatirse sin ambigüedades», reaccionó en X el primer ministro, Bart De Wever.

También el ministro del Interior, Bernard Quintin, denunció en esa red social «un acto antisemita abyecto» y afirmó que «se seguirán reforzando las medidas de seguridad alrededor de lugares similares».

Por su parte, el alcalde de Lieja, Willy Demeyer, condenó «lo más fuertemente posible» el ataque y dijo que «todo esto es intencionado y dirigido».

«No podemos permitir que se importen conflictos extranjeros a nuestra ciudad», declaró a la emisora pública RTBF en una aparente alusión a la guerra en Oriente Medio.

Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de seguridad para facilitar las labores de investigación en el lugar, donde se desplegaron miembros de la policía judicial federal especializados en antiterrorismo.

Construida en 1899, la sinagoga alberga también un museo de la historia de la comunidad judía de Lieja, según su página web.

La comunidad judía de Bélgica tiene unas 40.000 personas, residentes sobre todo en Amberes y Bruselas.

mad/clr/jvb/avl/meb-mmy/ahg