El Gobierno británico planea una reforma para acelerar las peticiones de asilo

2 minutos

Londres, 24 ago (EFE).- El Gobierno británico planea una reforma del sistema de apelaciones de asilo para agilizar la deportación de migrantes sin derecho a residir en el Reino Unido, tras las continuas protestas por el uso de hoteles para albergar migrantes, según adelantó este domingo el rotativo ‘The Sunday Times’.

Para ello, el Ejecutivo laborista establecerá un nuevo organismo independiente para agilizar las tramitaciones de casos, ya que se estima que los actuales retrasos judiciales para atender los recursos de los migrantes que quieren quedarse en el Reino Unido suponen la principal presión en el sistema de alojamiento en hoteles.

Una comisión de árbitros profesionales evaluará rápidamente las apelaciones de los migrantes y determinará si debe mantenerse la decisión del Ministerio del Interior de negarles asilo y deportarles, agrega el dominical.

El Ministerio del Interior cree que esto reducirá el tiempo que lleva atender las apelaciones (el caso promedio ahora es de más de un año), lo que permitirá al gobierno sacar a los solicitantes de asilo de los hoteles más rápidamente.

El Gobierno está preocupado, según el rotativo, por la posible revocación de decisiones de asilo por parte de algunos jueces de primera instancia basándose en una interpretación excesiva del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular sobre el derecho a la vida familiar. Con las reformas, la comisión independiente acabará sustituyendo a estos tribunales de primera instancia.

El Gobierno espera presentar más detalles sobre los planes de reforma del sistema de asilo en otoño.

Con motivo de estos planes, la ministra del Interior, Yvette Cooper, dijo que el Gobierno ha heredado «un sistema de asilo sumido en el caos, con una acumulación desmesurada de casos de asilo y un sistema de apelaciones fallido, con miles de personas en el sistema durante años. Por eso estamos tomando medidas prácticas para consolidar las bases y restablecer el control y el orden en el sistema. Estamos decididos a reducir sustancialmente el número de personas en el sistema de asilo».

El sábado, varias ciudades británicas fueron centro de nuevas protestas por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles, entre un fuerte dispositivo policial debido a la presencia de manifestantes contrarios a los migrantes y de grupos anti-racismo.

El líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, que está primero en las encuestas sobre intención de voto, aseguró ayer que planea deportaciones masivas de migrantes si su formación llega al poder. EFE

