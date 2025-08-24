The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno británico planea una reforma para acelerar las peticiones de asilo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 24 ago (EFE).- El Gobierno británico planea una reforma del sistema de apelaciones de asilo para agilizar la deportación de migrantes sin derecho a residir en el Reino Unido, tras las continuas protestas por el uso de hoteles para albergar migrantes, según adelantó este domingo el rotativo ‘The Sunday Times’.

Para ello, el Ejecutivo laborista establecerá un nuevo organismo independiente para agilizar las tramitaciones de casos, ya que se estima que los actuales retrasos judiciales para atender los recursos de los migrantes que quieren quedarse en el Reino Unido suponen la principal presión en el sistema de alojamiento en hoteles.

Una comisión de árbitros profesionales evaluará rápidamente las apelaciones de los migrantes y determinará si debe mantenerse la decisión del Ministerio del Interior de negarles asilo y deportarles, agrega el dominical.

El Ministerio del Interior cree que esto reducirá el tiempo que lleva atender las apelaciones (el caso promedio ahora es de más de un año), lo que permitirá al gobierno sacar a los solicitantes de asilo de los hoteles más rápidamente.

El Gobierno está preocupado, según el rotativo, por la posible revocación de decisiones de asilo por parte de algunos jueces de primera instancia basándose en una interpretación excesiva del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular sobre el derecho a la vida familiar. Con las reformas, la comisión independiente acabará sustituyendo a estos tribunales de primera instancia.

El Gobierno espera presentar más detalles sobre los planes de reforma del sistema de asilo en otoño.

Con motivo de estos planes, la ministra del Interior, Yvette Cooper, dijo que el Gobierno ha heredado «un sistema de asilo sumido en el caos, con una acumulación desmesurada de casos de asilo y un sistema de apelaciones fallido, con miles de personas en el sistema durante años. Por eso estamos tomando medidas prácticas para consolidar las bases y restablecer el control y el orden en el sistema. Estamos decididos a reducir sustancialmente el número de personas en el sistema de asilo».

El sábado, varias ciudades británicas fueron centro de nuevas protestas por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles, entre un fuerte dispositivo policial debido a la presencia de manifestantes contrarios a los migrantes y de grupos anti-racismo.

El líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, que está primero en las encuestas sobre intención de voto, aseguró ayer que planea deportaciones masivas de migrantes si su formación llega al poder. EFE

vg/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR