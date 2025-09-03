The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno británico presentará el presupuesto del Estado el 26 de noviembre

Londres, 3 sep (EFE).- El Gobierno británico informó este miércoles de que la titular de Economía, Rachel Reeves, presentará el presupuesto del Estado el próximo 26 de noviembre, un anuncio muy esperado para conocer las medidas del Ejecutivo para hacer frente al fuerte endeudamiento y el bajo crecimiento económico del Reino Unido.

La ministra está bajo una creciente presión, ya que los costes de financiación a largo plazo del Reino Unido aumentaron esta semana, hasta alcanzar máximos en 27 años, por lo que los medios no descartan que el Ejecutivo anuncie aumento de impuestos.

El tipo de interés de los bonos gubernamentales a 30 años subió ayer al 5,72%, lo que encarece el endeudamiento del Gobierno, mientras que la libra bajó más de un 1 % frente al dólar hasta 1,338 dólares, el nivel más bajo desde el pasado 7 de agosto.

La deuda neta acumulada del sector público británico, excluidos los bancos con participación estatal, se situó a finales del pasado mes de julio en el 96,1 % del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido, según las últimas cifras oficiales.

Ese porcentaje es 0,5 puntos porcentuales más que a finales de julio de 2024, por lo que se mantiene en el nivel más alto desde principios de los años sesenta del siglo pasado.

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció un 0,3 % en el segundo trimestre del año -abril a junio-.

La cifra del PIB, publicada en agosto, fue mejor de lo que esperaban los economistas, pero implica que el crecimiento económico se desaceleró del 0,7% en los tres primeros meses del año al 0,3% en el segundo trimestre. EFE

