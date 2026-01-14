El Gobierno británico renuncia a exigir un carné digital para probar el derecho a trabajar

Londres, 14 ene (EFE).- El Gobierno laborista británico indicó este miércoles que abandonará su plan de exigir a los trabajadores un carné digital para demostrar su derecho a trabajar en el Reino Unido, en lo que representa otra capitulación en políticas clave desde que llegó al poder en julio de 2024.

La medida inicial preveía que la inscripción en el programa de identidad digital, destinado inicialmente a combatir la inmigración ilegal, fuera obligatoria, pero ahora será opcional, según confirmó en BBC Radio 4 la ministra de Transporte, Heidi Alexander.

Alexander señaló que «los controles digitales» de derecho a trabajar seguirán siendo obligatorios, pero los trabajadores podrán acreditar ese derecho «mediante el carné digital o cualquier otro documento oficial».

El Reino Unido no cuenta con un carné nacional de identidad, por lo que hubo numerosas críticas de la oposición política y de la ciudadanía cuando el primer ministro, Keir Starmer, anunció el proyecto el año pasado.

Según los medios, el Gobierno prevé ahora que el nuevo mecanismo de identificación digital sea opcional y se aplique no solo a la inmigración, sino también a otros servicios públicos, de modo que los ciudadanos comiencen a percibir su utilidad en la vida diaria.

La líder del Partido Conservador -primero de la oposición-, Kemi Badenoch, celebró el descarte de una «terrible» política y criticó a Starmer por sus continuos cambios de postura.

Desde su llegada a Downing Street, el Ejecutivo laborista, que cae en las encuestas de intención de voto, se ha retractado o ha modificado varias medidas, incluyendo el recorte de ayudas energéticas a pensionistas, la reducción de subsidios por discapacidad y los impuestos hereditarios a agricultores. EFE

