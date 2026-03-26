El Gobierno colombiano hace inspecciones a medios de prensa tras denuncias de acoso sexual

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Bogotá, 26 mar (EFE).- El Ministerio de Trabajo de Colombia inició este jueves inspecciones a medios de comunicación para verificar las condiciones laborales tras las denuncias de acoso sexual que desde la semana pasada sacuden al sector periodístico del país.

«La inspección incluye verificación documental, un recorrido para revisar condiciones de seguridad y salud en el trabajo y diálogo con trabajadores», explicó el Ministerio en X.

Según la información, también habrá «un espacio de diálogo privado» con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, y otras funcionarias, para los trabajadores que así lo deseen.

La primera inspección se llevó a cabo este jueves en Caracol Televisión, donde funcionarios del Ministerio comenzaron con una revisión de las condiciones laborales y de los protocolos para prevenir violencias basadas en género.

Según informó la cartera laboral, la inspección sigue las normas del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de prevenir el acoso y garantizar entornos de trabajo seguros.

Desde el pasado viernes han surgido en Colombia denuncias públicas de presunto acoso sexual en medios de comunicación, que han derivado en investigaciones internas, pronunciamientos del gremio y acciones institucionales.

En el caso de Caracol Televisión, el canal anunció la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas por mutuo acuerdo y el despido unilateral del periodista deportivo Ricardo Orrego, tras las denuncias conocidas la semana pasada.

Asimismo, la Fiscalía General abrió una «iniciativa investigativa» y habilitó un canal para recibir denuncias, con el fin de avanzar en las pesquisas con enfoque de género y evitar la revictimización de las personas afectadas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el acoso sexual en el país tiene un carácter estructural y que seis de cada diez mujeres periodistas han sufrido violencia de género en sus espacios laborales.

Las denuncias también han motivado cartas públicas de más de 40 mujeres periodistas y la activación de iniciativas como #MeTooColombia, que buscan visibilizar estos casos y promover condiciones seguras para denunciar. EFE

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