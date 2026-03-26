El Gobierno colombiano hace inspecciones a medios de prensa tras denuncias de acoso sexual

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(Actualiza con detalles de las inspecciones y de los casos)

Bogotá, 26 mar (EFE).- El Ministerio de Trabajo de Colombia inició este jueves inspecciones a medios de comunicación para verificar las condiciones laborales tras las denuncias de acoso sexual que desde la semana pasada sacuden al sector periodístico del país.

«La inspección incluye verificación documental, un recorrido para revisar condiciones de seguridad y salud en el trabajo y diálogo con trabajadores», explicó el Ministerio en X.

Según la información, también habrá «un espacio de diálogo privado» con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, y otras funcionarias, para los trabajadores que así lo deseen.

«La primera intervención se realizó en Caracol Televisión, y continuará con visitas a RCN, RTVC y otros medios públicos y privados del país», para revisar las condiciones laborales y de los protocolos para prevenir violencias basadas en género, señaló el Ministerio de Trabajo en un comunicado.

Según la viceministra Muñoz, «la finalidad de esta inspección no es emitir sanciones» sino hacer que el lugar de trabajo sea mejor con el fin de «cumplir con las normas que garanticen los derechos de las y los trabajadores».

Según informó la cartera laboral, la inspección sigue las normas del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de prevenir el acoso y garantizar entornos de trabajo seguros.

Adiós al silencio

Desde el pasado viernes han surgido en Colombia denuncias públicas de presunto acoso sexual en medios de comunicación, que han derivado en investigaciones internas, pronunciamientos del gremio y acciones institucionales.

En el caso de Caracol Televisión, el canal anunció la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas por mutuo acuerdo y el despido del periodista deportivo Ricardo Orrego, tras las denuncias conocidas la semana pasada.

Asimismo, la Fiscalía General abrió una «iniciativa investigativa» y habilitó un canal para recibir denuncias, con el fin de avanzar en las pesquisas con enfoque de género y evitar la revictimización de las personas afectadas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el acoso sexual en el país tiene un carácter estructural y que seis de cada diez mujeres periodistas han sufrido violencia de género en sus espacios laborales.

Contra la revictimización

Las denuncias también han motivado una carta pública de más de 40 mujeres periodistas y la activación de iniciativas como #MeTooColombia, que buscan visibilizar estos casos y promover condiciones seguras para denunciar.

La carta de las mujeres periodistas apunta a Hollman Morris, amigo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y gerente del sistema de medios públicos RTVC, una de las empresas que serán inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo.

Morris fue denunciado hace ocho años por acoso sexual por Lina Castillo, quien entonces era militante del partido Colombia Humana, fundado por Petro.

Tras esa denuncia, Morris presentó una acción por injuria y calumnia en su contra, un proceso que ha sido citado por las firmantes como ejemplo de posibles escenarios de revictimización, pues el sistema judicial tiene a Castillo bajo acusación y al denunciado en el banquillo de los denunciantes.

«Es urgente garantizar condiciones seguras y justicia con enfoque de género para las víctimas que denuncian acoso en el ejercicio periodístico», señalaron las firmantes, entre ellas María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro. EFE

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