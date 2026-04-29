El Gobierno de Bolivia ve un «proceso conspirativo» en los reclamos de sectores sociales

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La Paz, 29 abr (EFE).- El Gobierno de Bolivia afirmó este miércoles que ve signos de un «proceso conspirativo» en los reclamos salariales y por territorio de sectores obreros y campesinos, por lo que instó al diálogo con sus representantes sin que esto implique renunciar a las transformaciones que el Ejecutivo impulsa en el país.

El nuevo vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, dijo en una rueda de prensa que el Ejecutivo no está de acuerdo con la «generación de convulsión política con intenciones de generar un caos y eventualmente construir un proceso conspirativo» que consideró, «está en curso».

Gálvez, investigador en procesos políticos y sociales, fue anunciado en la víspera como el nuevo vocero presidencial en reemplazo de Carla Faval, quien renunció al cargo a mediados de marzo.

El vocero mencionó que «algunas estructuras» de carácter «político, partidario y dirigencial (…) se oponen» a la reconstrucción del país, por lo que la «contrapropuesta» del Gobierno «es dialogar y conversar absolutamente con todos».

«La convicción del Gobierno nacional es firme respecto a que no vamos a ceder ningún espacio porque es un mandato que hemos recibido. Hay cosas innegociables, pero sí se puede dialogar y conversar», remarcó.

Los frentes en conflicto incluyen a la Central Obrera Boliviana (COB), que presentó un documento con más de 200 peticiones, incluida la demanda de un incremento del salario básico en un 20 %, descartado por el Gobierno, y su oposición al cierre de empresas estatales deficitarias, al considerar que es una «privatización encubierta».

También están los maestros, que desde hace algunas semanas protestan por una mejora salarial y se oponen a la «descentralización» de la educación.

Asimismo, continúa la marcha de un bloque de campesinos e indígenas que partió a principios de mes desde la región de Pando, en el norte amazónico del país, hacia La Paz para pedir la anulación de la ley 1720, que «reclasifica» la pequeña propiedad a mediana y que, según estos sectores, busca beneficiar a los grandes empresarios.

Gálvez indicó que, en el caso de la COB, el documento incluye 211 demandas, de las cuales 180 «son históricas» y no solo salariales, por lo que se espera que en los próximos días «se establezcan mesas de trabajo para encontrar solución a los problemas».

También, mencionó que el tema salarial fue resuelto a principios de año, «por iniciativa» del Gobierno, cuando el salario mínimo subió de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), tras la eliminación de la subvención a los combustibles.

La COB, que es la mayor entidad sindical de Bolivia, prevé realizar un mitin este viernes, con ocasión del Día Internacional del Trabajo, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

Sobre la marcha de campesinos e indígenas, el portavoz indicó que «todas las demandas» de estos sectores «han sido atendidas» en un decreto presidencial aprobado en la víspera, que garantiza la pequeña propiedad y la dotación de tierras.

Además, Gálvez mencionó que el tema de la calidad y el abastecimiento de combustibles, que generó bloqueos de carreteras hace unas semanas, también está siendo resuelto mediante «un sistema de medición de calidad» y la restitución de la provisión tras una «sobredemanda» de diésel en las zonas productivas. EFE

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