El Gobierno de Bulgaria retira el proyecto de presupuesto de 2026 tras las protestas

2 minutos

Sofia, 27 nov (EFE).- El Gobierno tripartito de Bulgaria, liderado por la formación conservadora GERB, anunció este jueves que retirará el proyecto de presupuesto de 2026, el primero que el país elaboraba en euros, tras varios días de creciente descontento de la oposición, empresarios y sindicatos.

La tensión culminó anoche en una protesta de varios miles de personas en Sofía que dejó seis heridos leves, entre ellos tres policías antidisturbios.

El líder de GERB y ex primer ministro, Boyko Borisov, anunció la retirada del proyecto de presupuesto en declaraciones a periodistas en el Parlamento.

«Dije que no me gusta este presupuesto (…). Hasta que se restablezca el diálogo, trabajaremos con el presupuesto anterior. El actual tiene un déficit del 3 %, así que no hay problema. Y si una sola persona protesta, intento escucharla. Tienen lógica y razón algunas de las peticiones de cambios», dijo Borisov.

Durante la protesta de anoche, tres policías antidisturbios y tres manifestantes resultaron heridos leves en unos disturbios producidos poco después de la medianoche.

La policía informó a EFE de que grupos de manifestantes, convocados por la oposición europeísta Continuamos con el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB), bloquearon todas las entradas del Parlamento, levantaron una barricada con contenedores e intentaron volcar un autobús policial.

Los agentes respondieron con gas lacrimógeno, aunque no hubo detenciones.

El proyecto de presupuesto fue aprobado en primera lectura el 21 de noviembre y generó más tensión entre el tripartito gobernante, liderado por GERB, y que incluye al Partido Socialista y la populista Existe Tal Pueblo, y la oposición, respaldada por las críticas a las cuentas públicas de sindicatos y empresarios.

El proyecto de presupuestos preveía un crecimiento del 2,7 % en 2026, una inflación del 3,5 % y una deuda pública del 31,3 % del PIB, y se incluía un aumento del salario mínimo, una actualización de las pensiones y subidas de cuotas sociales e impuestos.

Empresarios y sindicatos criticaron también el nuevo presupuesto: los primeros alertan de mayores costes laborales y menor inversión, los segundos reclaman subidas salariales más amplias ante la pérdida de poder adquisitivo debido a la alta inflación de los últimos años. EFE

