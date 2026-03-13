El Gobierno de Cuba anuncia la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano

La Habana, 12 mar (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció este jueves la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de «soberana» y enmarcó en un acuerdo con El Vaticano.

«El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión», explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG-, muchas de ellas tras un acuerdo con El Vaticano o con la mediación de la Santa Sede. EFE

