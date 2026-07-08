El Gobierno de Ecuador solicita que se archive segundo pedido de revocatoria contra Noboa

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Guayaquil (Ecuador), 7 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano solicitó este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) que desestime y ordene el archivo de un segundo pedido para iniciar un proceso de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa, interpuesto por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) y algunos de los principales sindicatos del país.

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, acudió a la sede del organismo electoral, en Quito, a presentar una impugnación contra ese pedido, al considerar que es «inconstitucional» y tiene muchos «errores».

Herrería señaló que la normativa señala que «no se pueden cuestionar las políticas públicas de un gobierno» y que el pedido realizado por Guido Perugachi, presidente de la Fenocin, y los otros gremios cuestiona «que no se ha cumplido el plan de gobierno del presidente Noboa porque se ha suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)».

«Eso se llama política pública, que es exclusiva del Ejecutivo», añadió el secretario jurídico.

El Gobierno ha realizado una serie de reformas económicas impopulares con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

El funcionario añadió que los promotores de este segundo proceso dicen que se «obstaculiza el cumplimiento del plan de gobierno a futuro por este compromiso con el FMI, lo cual significa una conjetura, una especulación que no tiene cabida en este tipo de solicitudes».

«Por este y otros tantos errores que se han presentado por parte, no solamente del señor Perugachi, sino de también otros adherentes, estamos solicitando al Consejo Nacional Electoral que sea desestimado este pedido y se ordene el correspondiente archivo», mencionó Herrería.

La Fenocin y otros sindicatos como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), pidieron al CNE los formularios que les permitan recolectar firmas para que la ciudadanía decida el futuro del presidente en un referéndum.

Esta es la segunda solicitud que se realiza ante el CNE sobre este tema, ya que la primera fue presentada por el excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Leonidas Iza, y el abogado Washington Andrade, que ya está en fase de análisis. EFE

cbs/rrt