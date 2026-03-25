El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires creará un «distrito de inteligencia artificial»

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Buenos Aires, 25 mar (EFE).- El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ha anunciado este martes que creará un «distrito de inteligencia artificial» para atraer empresas de tecnología y revitalizar la actividad económica en el centro de la capital de Argentina.

«La iniciativa impulsa un ecosistema entre empresas, universidades y el sector público para liderar la revolución digital y atraer inversiones estratégicas que potencien la competitividad de Buenos Aires en la economía del futuro», afirma el Ejecutivo local a través de un comunicado.

El plan contempla una serie de «incentivos fiscales, financieros y facilidades regulatorias» para que distintos actores del entramado de inteligencia artificial instalen sus sedes en un área delimitada en el centro capitalino, histórico núcleo de oficinas administrativas y comerciales de compañías, ministerios y sindicatos que sufrió una fuerte despoblación a partir de la pandemia de covid-19 y desde entonces no logró recuperarse.

“Donde había oficinas vacías, ahora habrá laboratorios y espacios de ‘coworking’. Vamos a revitalizar y reconvertir el microcentro. Desde allí se van a escalar los proyectos que marcarán las próximas décadas. Queremos que la zona céntrica sea un laboratorio vivo donde puedan testear sus desarrollos en la calle, con gente y en condiciones reales”, ha agregado el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri.

El Gobierno capitalino ofrecerá exenciones de impuestos; apoyo financiero con tasas de interés especiales para quienes compren a través del estatal Banco Ciudad; y la creación de un «entorno virtual aislado y seguro dentro de un sistema informático» para el testeo de nuevas tecnologías.

De acuerdo con Macri, el objetivo de la creación del distrito es que Buenos Aires comience a «liderar el desarrollo tecnológico en la región».

Del anuncio del alcalde han participado representantes de empresas como Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services, IBM, Lonq & The Quantum, Rocking Data/Apgreid, Sergio Nardini Altura Ventures, Salesforce y SAIA, entre otras. EFE

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