El Gobierno de Milei presenta una nueva denuncia contra la Asociación de Futbol Argentino

Buenos Aires, 23 ene (EFE).- La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó a última hora del jueves una segunda denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), después de que el organismo dependiente del ministerio de Economía detectara movimientos de fondos no acreditados correctamente.

Según informaron medios locales, el monto estimado por las maniobras denunciadas supera los 376 millones de pesos (unos 260.000 dólares) y comprende los períodos 2023, 2024 y 2025.

La denuncia surge a partir de las tareas de fiscalización efectuadas por ARCA, en las que se detectaron movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.

El ente fiscalizador identificó también pagos millonarios a proveedores que no contaban con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados.

ARCA ya había presentado una denuncia ante la Justicia contra la AFA por la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos, causa por la que el pasado 26 de diciembre resultaron imputados el presidente de la asociación, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

En las últimas horas, el juez en lo penal económico Diego Amarante aceptó a ARCA como querellante en esa causa, la primera de las múltiples abiertas contra la entidad en las últimas semanas que tiene como imputado a Tapia.

El pasado 30 de diciembre, la Justicia argentina ordenó allanamientos en dos sedes de la AFA, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior.

Esa investigación se enmarca en la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, a cargo de los asuntos comerciales de la entidad futbolística en el exterior.

Las otras investigaciones judiciales en curso en la Justicia están relacionadas con presuntas irregularidades financieras vinculadas a la firma Sur Finanzas y con la adquisición de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar.

Días atrás, la AFA denunció que esas investigaciones son un «ataque coordinado» por parte del Gobierno de Milei, después de que la exministra de Seguridad y actual senadora oficialista Patricia Bullrich presentara una denuncia contra Tapia por presunta corrupción ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La tensión entre el Gobierno y la AFA, que lleva ya más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes. EFE

fpe/mr