El Gobierno de Perú advierte de fuga y combustión de gas en suministro en el sur del país

2 minutos

Lima, 1 mar (EFE).- Una fuga y combustión de gas se produjo este domingo en la estación de válvulas del eje energético ubicado en Cusco, en el sur del Perú, informó el Ministerio de Energía y Minas al indicar que se activaron de manera inmediata los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

A través de un comunicado, el ministerio señaló que la empresa operadora, Transportadora de Gas del Perú (TGP), activó su plan de respuesta de emergencia, procedió al cierre inmediato de válvulas y al aislamiento del tramo comprometido.

Asimismo, se dispuso la suspensión temporal del transporte de líquidos de gas natural y la interrupción de la inyección de gas natural en el punto de recepción del sistema de transporte, como medida preventiva.

En paralelo, el Ejecutivo anunció que emitirá una resolución viceministerial de declaratoria de emergencia, para adoptar acciones extraordinarias para asegurar la continuidad del abastecimiento energético.

La declaratoria de emergencia priorizará el suministro de gas natural para uso residencial y servicios esenciales, a fin de evitar desabastecimientos y garantizar la estabilidad del sistema mientras se ejecutan las acciones correctivas.

El ministerio detalló que la fuga, que fue acompañada de una deflagración, ocurrió en la estación de válvulas ubicadas en el kilómetro 43 del eje energético ubicado en el distrito de Megantoni, en la región de Cusco.

Agregó que hay equipos técnicos especializados desplegados en la zona realizando labores de aseguramiento, evaluación y verificación permanente, a fin de prevenir cualquier nueva eventualidad y también se ha dispuesto la articulación inmediata con el sector Salud para atender cualquier posible afectación a la población.

«La situación se mantiene controlada y bajo monitoreo continuo», indicó el ministerio al añadir que la prioridad es salvaguardar la seguridad de la población del distrito de Megantoni, proteger a las comunidades y garantizar la continuidad operativa segura del suministro de recursos energéticos.

La empresa Transportadora de Gas del Perú informó por su lado que a las 11:00 hora local (16:00 hora GMT) activó su plan de respuesta tras detectar la fuga y posterior llamarada y anunció que suspendió temporalmente el transporte de gas en ese tramo, mientras se controla la emergencia. EFE

