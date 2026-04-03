El Gobierno de Perú respalda a Panamá tras la retención de sus buques en China

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Lima, 3 abr (EFE).- El Gobierno de Perú respaldó este viernes a Panamá tras la retención de buques panameños en los puertos chinos y abogó por el fortalecimiento de un transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas.

«El Perú aboga por el fortalecimiento de un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en línea con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI)», indicó el Ejecutivo a través de un comunicado de la Cancillería.

Agregó que respalda a Panamá, «como Estado de abanderamiento responsable, en su esfuerzo por garantizar la observancia del derecho internacional y los principios de una práctica marítima justa, reafirmando la importancia del diálogo y la cooperación regional».

El Gobierno panameño ha reconocido un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos después que la Corte Suprema del país centroamericano anulara la concesión a una empresa de Hong Kong de la gestión de dos puertos cerca del Canal de Panamá, en medio de las presiones de Estados Unidos.

Esas detenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.

El Gobierno del estadounidense Donald Trump había amenazado con tomar el control del Canal de Panamá por la influencia que, según el mandatario, tiene China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial.

En este sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó este jueves el aumento de las inspecciones y retrasos a buques con bandera panameña en puertos chinos y expresó su apoyo a la soberanía de Panamá.

Por su parte, China calificó este viernes de «infundadas» las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta detención de buques panameños en puertos chinos y le acusó de intentar «tomar el control» del Canal de Panamá, en un nuevo cruce de reproches entre ambas potencias por el tráfico marítimo y la gestión de esta vía estratégica.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en una rueda de prensa que las denuncias estadounidenses «confunden el bien y el mal» y sostuvo que las reiteradas acusaciones de Washington reflejan su intención de hacerse con el control de la infraestructura.

Según la vocera, es Estados Unidos quien debe rendir cuentas por «socavar la neutralidad del canal y la estabilidad de las cadenas globales de suministro» mediante «acciones unilaterales de intimidación y coerción», y añadió que «los hechos son claros». EFE

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