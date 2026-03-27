El Gobierno de Portugal anuncia medidas fiscales y regulatorias ante la crisis de vivienda

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Lisboa, 27 mar (EFE).- El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), anunció este viernes una serie de medidas para afrontar la crisis de vivienda que sufre el país, entre las que figuran incentivos fiscales y cambios regulatorios.

El propio Montenegro ofreció detalles a la prensa sobre esas decisiones tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Apuntó que el primer bloque de medidas está centrado en la fiscalidad «promoviendo incentivos a la inversión y poniendo a disposición viviendas, a través de la reducción de la tributación del alquiler a valores moderados».

También el Ejecutivo va a aplicar una tasa reducida del IVA en los contratos de construcción de vivienda «propia y permanente» o para alquileres moderados, y una exención del impuesto de plusvalía en la venta de inmuebles y la compra de residencias para alquilar a precios moderados.

«Con estos incentivos fiscales se puede a medio plazo aumentar la oferta en el mercado del alquiler y de la adquisición por la vía de moderar los precios», dijo Montenegro.

Aparte de estas medidas, el Gobierno luso va a revisar el régimen jurídico de urbanización y edificación con el objetivo de que haya «reglas más claras, procesos más previsibles y plazos más cortos ágiles».

«Menos tiempo significa más casas disponibles para los portugueses -siguió-, menos costes para quien construye y, con eso también, mejor posibilidad para quien compra y quien alquila».

Montenegro agregó que este viernes el Ejecutivo adoptó una decisión final para crear un proceso especial para la venta de viviendas que sean objeto de una herencia indivisa, es decir, cuando los bienes de una persona fallecida pertenecen a varios herederos y no se ha realizado ningún reparto.

El primer ministro indicó que el país se acostumbró durante décadas a herencias que «se perpetúan» indivisas.

«No corresponde al Estado forzar soluciones y mucho menos violar el derecho a la propiedad, pero también no debemos convivir sin crear mecanismos para desbloquear situaciones de este tipo para que uno o dos herederos puedan provocar la venta del inmueble cuando no haya acuerdo entre ellos», dijo.

El Gobierno informó de estas medidas después de que el precio de la vivienda para compra-venta en Portugal tuviera un crecimiento interanual del 17,6 % en 2025, el valor más alto desde que se tiene registro, desde 2011, según los datos oficiales.

El sábado pasado, portugueses de 16 ciudades salieron a las calles para pedir las autoridades que adopten medidas contundentes para frenar la crisis inmobiliaria. EFE

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