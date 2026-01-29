El Gobierno de Portugal decreta situación de calamidad en zonas más afectadas por temporal

Lisboa, 29 ene (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal informó este jueves de que ha decidido decretar la situación de calamidad en «las zonas más afectadas por el temporal Kristin», que ha dejado cinco muertos en el país y múltiples destrozos.

El Gabinete del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, explicó en un escueto comunicado que el Consejo de Ministros, que se encuentra todavía reunido en la residencia oficial del jefe de Gobierno, ya ha tomado la decisión, aunque sin precisar todavía qué localidades serán incluidas.

Asimismo, señaló que Luís Montenegro visitará este jueves «las zonas afectadas en el distrito de Leiria y Coimbra», dos regiones costeras ubicadas al norte de Lisboa.

Por otro lado, precisó que el primer ministro ha decidido cancelar la agenda que tenía prevista para los próximos días en el extranjero, que incluía viajes a Andorra y Croacia.

El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa José Miranda explicó este jueves en declaraciones a EFE que Leiria, Coimbra, Castelo Branco y Santarém han sido los distritos más afectados por la borrasca, y todavía hay localidades que no tienen servicio de electricidad ni de agua, entre otras incidencias.

Al menos cinco personas han fallecido esta semana por el temporal, defunciones registradas en las localidades de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), de Carvide y de Fonte Oleiro (distrito de Leiria) y de Silves (Faro).EFE

