El Gobierno de Portugal lamenta la muerte de Lobo Antunes, un cronista «de la humanidad»

1 minuto

Lisboa, 5 mar (EFE).- El Gobierno de Portugal lamentó el fallecimiento este jueves del escritor António Lobo Antunes a los 83 años de edad, al que definió como una figura clave de la cultura lusa que deja como legado «una crónica de la humanidad».

El primer ministro, Luís Montenegro, fue quien habló en nombre de su Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social X en el que transmitió «las mas sentidas condolencias» a la familia y amigos del autor.

«Rindo un sentido homenaje a Antonio Lobo Antunes, figura clave de la cultura portuguesa. Su legado es una crónica de la humanidad y de la originalidad de la perspectiva portuguesa, y por ello seguirá inquietándonos e inspirándonos», escribió.

En redes sociales también reaccionó el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, quien definió el fallecimiento de Lobo Antunes como «una herida de guerra».

«Herida de guerra -de sus guerras- esta muerte de António Lobo Antunes. Como pocos, reveló las entrañas del alma y los matices del cuerpo. Una lucidez distante que no es desdén, sino desapego. Un hombre importante -importante- de la lengua portuguesa», publicó en su perfil en X.

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad, informó a EFE un portavoz de la editorial Leya, donde están varios de sus libros publicados.

Lobo Antunes era uno de los mayores escritores de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia con más de tres decenas de novelas editadas. EFE

