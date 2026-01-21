El gobierno de Siria anuncia una nueva tregua de cuatro días con las fuerzas kurdas

El gobierno sirio acordó este martes un nuevo alto el fuego con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por la minoría kurda y respaldadas durante años por Estados Unidos por su papel en la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico.

El anuncio se produce después de que el ejército enviara refuerzos al bastión kurdo de la provincia de Hasaké, en el noreste del país.

El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, busca imponer su autoridad en todo el territorio tras la destitución del expresidente Bashar al Asad a finales de 2024.

Al Sharaa y el jefe de las FDS, Mazloum Abdi, anunciaron en ese contexto un acuerdo el domingo para integrar las instituciones civiles y militares kurdas en el Estado sirio.

Pero las negociaciones para finalizar el pacto, sin embargo, fallaron, indicó a la AFP un responsable kurdo, Abdel Karim Omar.

El acuerdo supone un duro golpe para esta minoría repartida entre varios países, y que instauró una zona autónoma en el norte y noreste de Siria durante la guerra civil (2011-2024).

La tregua de este martes abre ahora la vía a nuevas conversaciones entre Al Sharaa y las FDS, que controlaron en su día vastas zonas del norte y el este de Siria.

Las fuerzas kurdas conquistaron estas áreas luchando contra el grupo Estado Islámico (EI), que fue derrotado en Siria en 2019 con el apoyo de una coalición internacional liderada por Estados Unidos.

Washington apoyó durante años a las FDS, pero ahora respalda a las autoridades de Damasco.

– Sin respaldo de Washington –

El emisario estadounidense para Siria, Tom Barrack, declaró en ese contexto que las fuerzas kurdas ya no tenían razón de ser.

«La misión inicial de las FDS como principal fuerza contra el EI sobre el terreno ha concluido en gran medida, ya que Damasco está ahora listo para tomar el relevo en materia de seguridad, en particular para controlar los centros de detención del EI», escribió en su cuenta de X.

El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó el martes a su homólogo sirio, un exyihadista, y dijo que era un «tipo fuerte» y «duro». Ambos dirigentes hablaron por teléfono el lunes sobre la manera de garantizar los derechos de los kurdos.

La presidencia siria anunció el martes un «entendimiento» sobre el destino de las zonas de mayoría kurda de la provincia de Hasaké, y concedió a los kurdos «cuatro días para celebrar consultas con el fin de elaborar un plan detallado» para la integración de la zona al Estado.

Si se llega a un acuerdo definitivo, las fuerzas gubernamentales «no entrarán en los centros urbanos de Hasaké y Qamishli (…) ni en las aldeas kurdas», detalló.

Las FDS se comprometieron a respetar la tregua y dijeron que no iniciarían «ninguna acción militar si nuestras fuerzas no son objeto de ataques».

En un comunicado, afirmaron estar listas para «avanzar en la implementación» del acuerdo del domingo.

– Campamento de Al Hol –

En la ciudad de Hasaké, un corresponsal de la AFP vio el martes a habitantes, incluido mujeres y ancianos, portando armas en apoyo a las SDF, que patrullaban y vigilaban los puestos de control.

«Prometemos a nuestro pueblo protegerlo hasta el final», declaró Shahine Baz a la AFP.

En Qamishli, Hasina Hammo, de 55 años, empuñó una kalasnikov y dijo: «No nos rendiremos».

Las fuerzas kurdas se retiraron de las provincias de Raqa y Deir Ezzor, de mayoría árabe, tras una escalada militar del gobierno que comenzó en Alepo a principios de este mes.

Las fuerzas kurdas anunciaron también este martes que se «vieron obligadas a retirarse» del campamento de Al Hol, que alberga a familias de yihadistas del EI, para defender sus regiones amenazadas por el ejército.

Los campos y prisiones administrados por los kurdos en el noreste de Siria albergan a decenas de miles de personas, muchas de ellas con presuntos o supuestos vínculos con el EI, casi siete años después de la derrota territorial del grupo.

Al Hol es el mayor campo y el Ministerio de Defensa sirio dijo que estaba dispuesto a asumir su control y el «de todos los prisioneros del [grupo] Estado Islámico».

Los kurdos son un pueblo sin Estado propio, repartidos por Siria, Turquía, Irak e Irán. Las FDS instaron el lunes a los kurdos dentro y fuera del país a «unirse a las filas de la resistencia» en Siria.

