El gobierno de Sudán del Sur promete que las elecciones se realizarán en diciembre

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Sudán del Sur celebrará en diciembre las primeras elecciones desde la creación del país en 2011, aseguró el martes el ejecutivo, a pesar de la violencia y la inestabilidad registradas en varias partes de su territorio.

Desde finales de 2025, las fuerzas gubernamentales, leales al presidente sursudanés Salva Kiir, y milicias de la oposición fieles a su rival de larga data Riek Machar se enfrentan especialmente en el estado de Jonglei (centro-este), después del fracaso hace un año de un acuerdo de reparto de poder.

Ambos hombres fueron los principales protagonistas de una guerra civil que causó unas 400.000 muertes entre 2013 y 2018 en Sudán del Sur, país que se independizó de Sudán en 2011.

Machar, destituido de sus funciones de vicepresidente, se encuentra desde hace más de un año bajo arresto domiciliario e imputado por «crímenes de lesa humanidad».

«Las elecciones deben celebrarse a finales de 2026, sin nuevo aplazamiento», indicó el ministro de Información y portavoz del gobierno, Ateny Wek Ateny, en una rueda de prensa, en la que precisó que será en diciembre próximo.

El presidente Kiir había prometido en julio de 2023 que se celebrarían en 2024 unas elecciones nacionales, que luego se aplazaron, y que él sería candidato.

Varios analistas dudan de que pueda celebrarse dentro de ocho meses.

Sudán del Sur, país productor de petróleo, sufre una gran corrupción y pobreza, agravada por los importantes recortes de la ayuda internacional desde hace un año.

Su habitual inestabilidad se agravó por la crisis en el estado de Jonglei, ante la cual expertos de la ONU advirtieron en enero del riesgo de «violencias masivas contra la población civil».

Esta crisis ha provocado en los últimos meses el desplazamiento de cientos de miles de personas dentro del país o hacia los países vecinos.

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