El Gobierno de Trump ha cancelado más de 80.000 visas en lo que va de 2025

2 minutos

Washington, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado más de 80.000 visas en lo que va de año, incluyendo las de al menos 8.000 estudiantes, según indicó este jueves un portavoz del Departamento de Estado a EFE.

De acuerdo con el funcionario, la mitad de las visas fueron canceladas por agresión, robo y conducir bajo los efectos del alcohol.

En concreto, 16.000 por el último delito, 8.000 por el segundo y 12.000 por el primero, según indicó el portavoz.

Desde su llegada al poder, en enero de este año, Donald Trump se ha enfocado en cumplir su promesa de perseguir la migración hacia y en EE.UU., incluyendo en cientos de casos a través de la detención de personas con un estatus legal o a través del fin de programas migratorios establecidos por sus antecesores como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el parole humanitario.

Con respecto a las visas, Washington ha comenzado a realizar un mayor escrutinio de publicaciones de extranjeros en redes sociales, denegando permisos de residencia y visas si encuentra contenido que considere «antisemita» o crítico con Israel.

A mediados de octubre, además, el Departamento de Estado anunció que canceló el visado a seis personas, cuatro de ellas latinoamericanas, por críticas expresadas en las redes sociales contra el activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado a tiros el pasado 10 de septiembre.

Entre los seis estuvo un argentino que apuntó que Kirk dedicó toda su vida a propagar una retórica racista, xenófoba y misógina y que merecía arder en el infierno. «Visa revocada», anunció el Departamento de Estado en esa red social, que no identifica a la persona pero sí difunde el mensaje que esta colgó en X. EFE

us/gad