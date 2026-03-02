El Gobierno de Uruguay busca crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Montevideo, 2 mar (EFE).- El Gobierno de Yamandú Orsi enviará un proyecto de ley al Parlamento de Uruguay mediante el que buscará crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Así lo indicó este lunes el mandatario en un discurso ante la Asamblea General del Parlamento, en el que rindió cuentas de su primer año como presidente del país suramericano.

«Tomé la decisión de enviar al Parlamento para su consideración de un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En paralelo, seguiremos fortaleciendo la política de memoria abriendo archivos y democratizando la información», anunció.

Tras afirmar que el Gobierno ya puso en marcha más del 80 % de sus prioridades estratégicas, Orsi anunció, entre otras medidas, que también enviará un proyecto para reformar el Código del Proceso Penal.

Entre otros puntos, adelantó que el proyecto «actualiza el estatuto de las víctimas y moderniza el régimen de medidas cautelares».

La creación de esta nueva secretaría de Estado fue propuesta en campaña electoral por el izquierdista Frente Amplio, que en sus bases programáticas para el período 2025-2030 planteó la creación de un «Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI».

Entre otros cambios, la fuerza política propone que el Instituto Nacional de Rehabilitación sea retirado del actual Ministerio del Interior para pasar a la órbita de esta nueva cartera.

Pese a que en campaña electoral el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, propuso la creación de un Ministerio de Justicia, la propuesta actual genera reparos en la oposición.

«Vamos a oponernos con toda la fuerza. Crear ministerio y más burocracia y gasto público es el camino equivocado que pagará otra vez más el contribuyente», manifestó en su cuenta de X el senador Javier García.

A su juicio, la iniciativa nace de «la necesidad del Gobierno de hacer algo y romper con el clima negativo de opinión pública».

Añadió a esto que la propuesta es «un enorme retroceso antidemocrático y antirepublicano, que rompe la separación de poderes y recuerda lo mismo que hizo la dictadura».

Desde el opositor Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda sostuvo que su fuerza política también promovió la idea de crear un Ministerio de Justicia, pero que «el Gobierno no da garantías» para su aplicación.

De aprobarse esta iniciativa del Poder Ejecutivo, Uruguay pasaría a tener 15 ministerios.

El último en crearse fue el Ministerio de Ambiente, en 2020, cuando el Parlamento uruguayo dio luz verde a la propuesta incluida en la Ley de Urgente Consideración, un paquete legislativo que fue insignia del Gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025). EFE

