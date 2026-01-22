El Gobierno de Venezuela anuncia dos nuevos cambios en el mando militar

2 minutos

Caracas, 22 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela ordenó dos nuevos cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con la renovación de los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) en los estados Trujillo (oeste) y Nueva Esparta (noreste), informó este jueves el comandante estratégico operacional de esa institución, Domingo Hernández Lárez.

En dos publicaciones de Telegram, Hernández Lárez dio a conocer la designación del general de división Lumar Hernández Vargas al frente de la Zodi de Trujillo.

Por su parte, el vicealmirante Pedro González Rubio fue nombrado para dirigir la Zodi del estado insular de Nueva Esparta por haber demostrado, de acuerdo a Hernández Lárez, «sobradas cualidades para ser conductor de hombres, pertenecientes al Ejército unido libertador».

Igualmente, Hernández Lárez compartió videos de actos de transmisión de mando de los nuevos jefes de las Zodi de los estados Miranda, Falcón, Monagas, Táchira, Trujillo, Barinas, Delta Amacuro, que fueron anunciados el miércoles en la noche por el jefe militar.

Estos son los primeros movimientos ordenados por Delcy Rodríguez en el estamento castrense después de que asumiera, el pasado 5 de enero, como mandataria encargada de Venezuela, dos días después de la operación militar estadounidense en el país, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sometidos ahora a la Justicia en Nueva York.

Ya el pasado 6 de enero, Rodríguez removió del cargo al jefe de Seguridad de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

De igual forma ha incorporado nuevos ministros, entre ellos Miguel Ángel Pérez Pirela, como nuevo titular de Comunicación e Información; al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro como ministro del Despacho de la Presidencia, y al expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial y a quien también designó como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.EFE

