El Gobierno de Venezuela evalúa una alianza petrolera con la Cámara Africana de Energía

2 minutos

Caracas, 25 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este miércoles con miembros de la Cámara Africana de Energía (AEC), en Caracas, con el objetivo de evaluar la cooperación petrolera para fortalecer este sector entre el país y las asociaciones que agrupan a los países con crudo en África.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro que se dio en el palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo, sin que hubiera declaraciones.

El equipo de prensa del Gobierno indicó en una nota que la reunión tuvo la finalidad de integrar el sector energético africano con la experiencia venezolana en hidrocarburos.

Además, señaló que se busca establecer un frente común para la inversión, el «desarrollo soberano» de los recursos y la búsqueda de soluciones conjuntas, sin ofrecer mayores detalles.

El jueves, la presidenta encargada afirmó que ha recibido «visitas internacionales» de inversionistas interesados en el sector hidrocarburos y otras áreas, semanas después de que el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobara una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.

Rodríguez dijo entonces, en un acto transmitido por VTV, que las visitas podrían implicar inversiones en sectores como hidrocarburos, minería y agroindustria.

La líder chavista insistió en la necesidad de construir un «modelo económico independiente» de la «renta petrolera».

Delcy Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas, el pasado 3 de enero.

Desde esa misma semana, retomó los acuerdos de venta de petróleo con EE.UU., cuyo Gobierno ha relajado las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó «nuevo amigo y socio». EFE

sc/rbc/sbb